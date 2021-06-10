Gaziantep´te, 657 polisle uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te, 657 polisle uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı

DHA

Gaziantep´te, 657 polisle uyuşturucu operasyonunda 24 gözaltı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 657 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 mahallede düzenlenen ve 9 saat süren hava destekli operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 657 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik Yeditepe, Güeykent, Binevler, 75. Yıl ve Kolejtepe mahallelerini kapsayan 'Narko Şahin-27 Operasyonu'nu düzenledi. Özel harekat ekipleri dahil 657 polisin katıldığı operasyonda, narkotik köpekler de kullanıldı. Havadan helikopter ve dronla desteklenen operasyonda, giriş ve çıkışlara kapatılan mahallelerdeki sokaklar, ablukaya alınarak, şüpheli tüm araç ve kişiler de arandı. Şüphelilere ait 27 adrese düzenlenen baskınlarda; 1 kilo 835 gram metamfetamin, 1 kilo 120 gram bonzai, 800 gram esrar, 120 gram eroin, 255 kök kenevir, 170 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Bazı evlere kapıları koçbaşı ile kırılarak girilen operasyonda 24 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, 786 araç ile 2 bin 802 kişinin üst aramasını da gerçekleştirdi. Operasyon 9 saat sürerken, emniyete götürülen 24 şüphelinin 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından sorgusuna başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-06-10 09:31:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 2 milyon 220 bin makaron ele geçirildi: ...
Gaziantep´te, 600 polisle 9 saatlik uyuşturucu operasyonu başladı
YEREL HABERLER Gaziantep´te, 600 polisle 9 saatlik uyuşturucu ...
Araban'da iki araç çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Araban'da iki araç çarpıştı: 10 yaralı
Gaziantep’te 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı Operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu ...
Şahinbey Ampute galibiyet serisine devam ediyor
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute galibiyet serisine devam ediyor
Şahinbey’den Mavikent Mahallesine kültür ve spor merkezi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: “Bizleri heyecanlandıran proje”
YEREL HABERLER Şahinbey’den Mavikent Mahallesine kültür ve spor ...
Gaziantep AB Bilgi Merkezi, ‘Dünya Çevre Günü’nü çocuklarla kutladı
YEREL HABERLER Gaziantep AB Bilgi Merkezi, ‘Dünya Çevre Günü’nü ...
TEGV Tasarım ve Beceri Atölyesi ile Düşler Atölyesi açıldı Gaziantep'te çocuklar için iki farklı atölye hizmete açıldı
YEREL HABERLER TEGV Tasarım ve Beceri Atölyesi ile Düşler Atölyesi ...
Araban'da 220 dönüm buğday tarlası yandı
YEREL HABERLER Araban'da 220 dönüm buğday tarlası yandı
Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı
YEREL HABERLER Bakım sırasında freni boşalan tır refüje çıktı
Büyükşehir'den liselerarası Kur’an-ı Kerim okuma yarışması
YEREL HABERLER Büyükşehir'den liselerarası Kur’an-ı Kerim okuma ...
GAÜN koruma altındaki çocukların gelişimine katkı sunacak
YEREL HABERLER GAÜN koruma altındaki çocukların gelişimine katkı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Fatma Şahin'e övgü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gaziantep, enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama yolunda emin adımlarla ilerliyor"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Fatma Şahin'e ...
Başkan Doğru'dan sarımsak üreticilerine uyarı
YEREL HABERLER Başkan Doğru'dan sarımsak üreticilerine uyarı
Onlıne alışveriş sitesi “SonSepet” açıldı
YEREL HABERLER Onlıne alışveriş sitesi “SonSepet” açıldı
Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı
YEREL HABERLER Belediye otobüsü, hareket halindeyken alev aldı
Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu Kadın şoförün dikkati faciayı önledi
YEREL HABERLER Belediye otobüsünde çıkan yangın korkuttu Kadın ...
Buğday tarlasında yangın çıktı, çadırlardaki işçiler tahliye edildi
YEREL HABERLER Buğday tarlasında yangın çıktı, çadırlardaki işçiler ...
Şehitkamil Belediyesi, genç futbol tutkununa duyarsız kalmadı Futbol tutkusu tıklanma rekorları kırınca Şehitkamil Belediyesi genç futbolcuya profesyonel futbol eğitimi vermeye başladı Her gün 40 kilometre yol kat ederek antrenmanlara katılıyor
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediyesi, genç futbol tutkununa duyarsız ...
Kamu çalışanları doğada spor etkinliklerinde buluşuyor
YEREL HABERLER Kamu çalışanları doğada spor etkinliklerinde ...
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
YEREL HABERLER Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 13,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Araban’da 50 dönüm buğday kül oldu
YEREL HABERLER Araban’da 50 dönüm buğday kül oldu
GaziKültür A.Ş., Mütercim Asım'ın çalışmalarını kitaplaştırdı
YEREL HABERLER GaziKültür A.Ş., Mütercim Asım'ın çalışmalarını ...