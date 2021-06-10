Keman kutusu ile valizlerin içinden esrar çıktı Gaziantep'te 'Narko-Şahin 27 Operasyonu’yla uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu 657 polisle 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı 24 şahıs gözaltına alındı

Gaziantep’te 675 polisin katılımıyla düzenlenen dev “NarkoŞahin 27” operasyonunda uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Eş zamanlı baskın yapılan 27 adreste bulunan 24 şüpheli gözaltına alınırken evlerde keman kutuları ve valizlerin içine zulalanan uyuşturucu maddeler polislerin dikkatli araması sayesinde bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “NarkoŞahin 27” operasyonuyla uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu. Yeditepe, Güneykent, Kolejtepe ve Binevler mahallelerini kapsayan operasyona 675 polis katıldı. Polis helikopteri, insansız hava araçları, dedektör köpekler ve özel harekat timlerinin destek verdiği operasyon yaklaşık 9 saat sürdü. Mahallelerin giriş ve çıkış noktalarına kurulan kontrol noktalarında 786 araç kontrolden geçilirken 2 bin 802 şahsın üzeri arandı.



Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 835 gram metamfetamin, 1 kilo 120 gram sentetik bonzai, 800 gram esrar, 120 gram eroin, 255 kök kenevir bitkisi, 170 adet uyuşturucu hap, 7 adet hassas terazi, 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda eş zamanlı baskın düzenlenen 27 adreste bulunan 24 şüpheli “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçlarından gözaltına alındı.



Keman kutusundan esrar çıktı

Narkotimler baskın düzenlenen adreslere zulalanan uyuşturucu maddelere ulaşabilmek için evleri didik didik aradı. Operasyonda bir şüphelinin evinin çatısında saksılar içerisinde esrar yetiştirmesi dikkat çekerken, bir evde de valiz dolusu esra bulundu. Başka bir evde yapılan aramalarda ise keman kutusunun içine zulalanmış halde esrarın çıkması polisleri bile şaşırttı. Dedektör köpeklerinde kullanıldığı aramalarda evlerin içine zulalanan uyuşturucu maddeler tek tek ele geçirildi.

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