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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gece bıçaklanan genç, sabah hayatını kaybetti

İHA

Gece bıçaklanan genç, sabah hayatını kaybetti

Gaziantep'te, tartıştığı kişi tarafından gece saatlerinde bıçaklanan 20 yaşındaki genç, sabah erken saatlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için ise geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Olay, gece geç saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, ismi öğrenilemeyen bir şahıs elindeki bıçağı 20 yaşındaki Yunus K.'nın vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.

Ağır yaralandı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede gece boyunca yaşam savaşı veren genç, sabah erken saatlerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yunus K.'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için ise geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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