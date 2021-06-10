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AK Parti İlçe Yönetimi, Şehitkamil’deki projeleri yerinde inceledi Fadıloğlu, projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu

İHA

AK Parti İlçe Yönetimi, Şehitkamil’deki projeleri yerinde inceledi Fadıloğlu, projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki projeleri AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte gezdi. Başkan Fadıloğlu, Başkan Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerine gezilen projelerle ilgili bilgi verdi.
Periyodik olarak yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirme gezileri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilçedeki projeleri gezdi. İlçe sınırları içerisinde yapımı kısa süre önce tamamlanan ve halen yapımı devam eden projeleri İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte gezen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gezilen her noktada projenin yapı ve işleyişiyle ilgili bilgilendirmede bulundu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Gezi programına, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile AK Parti Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Durmuş da katıldı.

İnceleme programı kapsamında Çıksorut Stadyumu, Umut Gençlik Kütüphanesi, Çıksorut Pazar Yeri, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Merkezi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Binası ve Atölyeleri, Peyzaj Bitkileri Üretim Serası, MÖP Tesisi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kompleksi, Fen İşleri Müdürlüğü ve Makine İkmal Kompleksi, Katı Atık Transfer İstasyonu, Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Merkezi, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, Bilim Şehitkamil, Gaziler Pazar Yeri, Gaziler Gençlik Kütüphanesi, 160161 Nolu Sosyal Tesis ile Şehitkamil Vadi Park gezildi.

“İnsana ve insan hayatına dokunan projeler”
Projelere ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, “Bugün, AK Parti Şehitkamil İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun yapmış olduğu projeleri gezdik, yerinde bizzat inceledik. Başkanımız, gerçekten Türkiye’de örnek alınacak, insana ve insan hayatına dokunan projeler yapmış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını Şehitkamil’e tam anlamıyla yerleştirmiş. Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Herkes gelip görsün. Türkiye'de belediyecilik nasıl yapılır, hizmet nasıl yapılır, milletten alınan emanet nasıl korunur örnekleri bu projelerde görülüyor. Tüm belediye yönetimlerinin örnek alacağı projeler olduğunu düşünüyorum. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Başkanımızın, hizmetleri daim olsun inşallah” dedi.

“Gazi şehrimize yakışır hizmetler yapılmış”
Gezi sonrası açıklamada bulunan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin Sökmen, “Şehitkamil Belediyemizin hizmetlerini görünce gerçekten çok beğendim. Allah razı olsun, Başkanımızdan ve ekibinden. Gerçekten gazi şehrimize yakışır hizmetler yapılmış. Şu an içerisinde bulduğumuz Şehitkamil Vadi Park, çok güzel dizayn edilmiş. Yürüyüş alanları, çocuk oyun grupları, yeşilliği ile gerçekten muazzam bir park olmuş. Ben yapılan hizmetlerden dolayı bir kez daha Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Birbirinden değerli eserleri gördük”
Projelere ilişkin konuşan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Katmerci, “Başkanımıza, teşekkür ediyoruz. Bugün bize yapılan proje ve hizmetleri yerinde gösterme imkanı sundu. Şu an Vadi Parktayız. Gerçekten Türkiye sıralamasında Gaziantep’i üst seviyeye taşıyacak birbirinden değerli eserleri gördük. Yarın da bunların tanıtımını bizler halkımıza yapacağız. Beykent ile İbrahimli arasında bir fark olmadığını, Çıksorut ile Sarıgüllük Mahallesi'nin arasında bir fark olmadığını hem gezerek hem de yerinde görerek tespit ettik. Yine çok güzel bitki ve peyzaj düzenlemesi üzerine yapılan seramızı gördük ve bütün ağaçların, bütün bitkilerin, parklardaki bütün araç ve gereçlerin kendi bünyesinde yapıldığını gördük. Gerçekten çok gururlandık ve onurlardık. İnşallah hem destek vereceğiz hem de çalışacağız. Bu hizmetleri de halkımıza doğru bir şekilde anlatarak bilgilendireceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu hizmetleri görmekten çok mutluyum”
Düzenlenen program sonunda açıklama yapan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Said Uçak, “AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanlığı olarak belediyemiz ile iç içe olmamıza rağmen, aktif rol oynamamıza rağmen, biz bile Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlere yetişemiyoruz. Gerçekten belediyemizin kişisel ve toplumsal gelişime verdiği öneme bugün bir kez daha şahit olduk ve gördük. Bu hizmetleri görmekten çok mutluyum. İnşallah belediyemiz bu hizmetlerini arttırarak devam ettirecektir. Sağ olsun bu konuda Başkanımız, yapacakları projelerden de daima söz ediyor. Bugün yapılan hizmetleri gördük, inşallah ilerleyen zamanlarda da yapılacak hizmetlere şahit olacağız. Ben yapılan her türlü hizmet ve projelerden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nu ve ekibini yürekten kutluyorum ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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