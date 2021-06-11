Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede (2)

Bakan Koca açıkladı! Aşı programına bir grup daha dahil edildi

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SERBEST KALDILAR

Gaziantep'te, haber takibi yapan DHA muhabiri Ahmet Atmaca'ya saldırıp yaralayan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-06-11 14:06:28



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