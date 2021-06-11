Gaziantep'te aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

– Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından Alman aşısı BioNTech, aile sağlığı merkezlerinde de uygulanmaya başlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından vatandaşlar Alo 182, MHRS ve ENabız'dan randevu alarak Covid19 BioNTech aşısını aile sağlığı merkezlerinde yaptırmaya başladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de sabahın erken saatlerinde randevularını alan vatandaşlar, aile sağlığı merkezlerine gelerek aşılarını yaptırdı.
Randevusunu Alo 182'den aldığını belirten Selahattin Kaya isimli vatandaş, "Aile hekimimizin Covid19 aşısını yapmaya başladığını duyduk. Randevumuzu alarak biz de geldik aşımızı yaptırdık. Allah’a çok şükür şu an çok iyiyiz" diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.