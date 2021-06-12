GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Başkan Yardımcısı Dr. Nusret Mutlu, Bölge Müdürü Hasan Kılıç ve UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezini (Model Fabrika) ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde kurduğu, yalın üretim ve dijital dönüşüm sürecinde firmalara yapılabilecekleri çalışmaları somut olarak göstermeyi amaçlayan Gaziantep Model Fabrika’yı ziyaret eden heyet, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Model Fabrika Direktörü Yusuf Diler ile bir araya geldi.

Model Fabrikanın sunduğu yenilikler, yalın üretim, verimlilik ve dijital dönüşüm konularında sağladığı avantajların konuşulduğu ziyarette bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi için yapılacak iş birlikleri ve çalışmalar ele alındı.

Ziyaret kapsamında yapılan toplantıda konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Model Fabrika'dan eğitim alan firmaların üretim noktasında olumlu sonuçlar aldığını söyledi. Merkezin sağladığı avantajlardan olan yalın üretim ile birlikte firmalarda israfın önüne geçildiğini ve maliyetlerin düştüğünü kaydeden Ünverdi, “Gaziantep sanayisi hızla gelişiyor. Biz de Gaziantep Sanayi Odası olarak bu gelişmeyi daha verimli ve daha etkin kılmak için üzerimize düşeni yaparak çalışıyoruz. Burası hepimizin Model Fabrikası ve bu nedenle daha fazla iş birlikleri ile sanayimiz, ekonomimiz ve firmalarımız için burayı büyütüp geliştirmeliyiz. Model Fabrikamızı ziyaret ederek çalışmalarımızı yerinde inceleyen, görüş ve önerilerde bulunan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Sayın Mehmet Açıkgöz, Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Nusret Mutlu, Bölge Müdürü Sayın Hasan Kılıç ve UNDP Bölge Koordinatörü Sayın Hamit Doğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz de Model Fabrika’nın hem bölge hem de ülke için örnek oluşturacak bir tesis olduğunu ifade etti. Merkezde yürütülen çalışmaların firmaların gücünü artıracağını ve böylece ve rekabet avantajı sağlayacağını söyleyen Açıkgöz, “Gaziantep Model Fabrikanın imalat sektörü ve KOBİ’lerimiz açısından verimliliği artıracak bir işlev görmesi bölgemiz için çok kıymetlidir. Biz de GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak Model Fabrikanın daha aktif ve verimli çalışması için Gaziantep Sanayi Odası ve UNDP ile iş birlikleri yaparak önümüzdeki dönemlerde örnek çalışmalar yürüteceğiz. Misafirperverliklerinden, ilgi ve alakalarından dolayı Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret, Model Fabrika Direktörü Yusuf Diler’in merkezin kuruluş süreci, sanayi ve üretim sürecindeki önemi ve devam eden faaliyetleri hakkında gerçekleştirdiği sunumun ardından sona erdi.

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