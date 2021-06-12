Haber takibindeki İHA muhabirine çirkin saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haber takibindeki İHA muhabirine çirkin saldırı

İHA

Haber takibindeki İHA muhabirine çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hanifi Güzel, Gaziantep’in Nizip ilçesinde intihar etmek için minareye çıkan şahsın haberini yapmaya çalışırken birkaç kişinin saldırısına uğradı. Yüzüne sert bir cisimle vurulan gazeteci Güzel’in dişi kırıldı.
Olay, dün akşam Gaziantep’in Nizip ilçesi Saha Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Tahtani Leylek Camisinin minaresine çıkarak intihar girişiminde bulunan Yusuf K.’nin haberini takip eden İHA muhabiri Hanifi Güzel’e Yusuf K.’nin yakınları saldırdı. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Güzel’in dişi kırılırken, Nizip Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Kılıç, bir kınama mesajı yayınlayarak, İHA muhabiri Hanifi Güzel'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kılıç, saldırganların cezalandırılmasını istedi.
Nizip Kaymakamı ve Emniyet Müdürü de, gazeteci Güzel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi sonrası Gaziantep mutfağı ile ağızların tadı geri gelecek Şahin: “Gaziantep’teki tüm restoran ve lokantalarımızdaki çalışanları pandemi sonrasına hazırladık”
YEREL HABERLER Pandemi sonrası Gaziantep mutfağı ile ağızların tadı ...
56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş çıkartıyor “Ayıp” deyip vazgeçirmeye çalıştılar, yılmadı, kick boks sporcusu oldu Gençlik hayali olan kick boksa 55’inde kavuştu
YEREL HABERLER 56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş ...
24 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER 24 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Model fabrika, imalat sektörüne ve KOBİ’lere kazanç sağlıyor GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından model fabrika’ya ziyaret
YEREL HABERLER Model fabrika, imalat sektörüne ve KOBİ’lere kazanç ...
Hokeyde Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi Gaziantep Polisgücü, Erkekler Açık Alan Süper Ligi şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Hokeyde Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona ...
Taklalar atan otomobil eve çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Taklalar atan otomobil eve çarparak durabildi: 1 ölü, ...
Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması SANKO öğrencileri Türkiye ikinciliği ve teşvik ödülü kazandı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ...
Kadın kaymakam, biçerdöver direksiyonuna geçerek buğday hasadı yaptı Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar: “Tarlalardan sofraya bereket yağacak”
YEREL HABERLER Kadın kaymakam, biçerdöver direksiyonuna geçerek ...
Bisiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı
Şahinbey'de kurslar yeniden açıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de kurslar yeniden açıldı
Gaziantep'te aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te aile sağlığı merkezlerinde BioNTech ...
Büyükşehir’den çiftçiye yönelik 3 yeni protokol
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çiftçiye yönelik 3 yeni protokol
30 yaşında korona virüsü atlattı Medical Park Gaziantep’te hayata tutundu
YEREL HABERLER 30 yaşında korona virüsü atlattı Medical Park ...
‘4. Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı’ HKÜ’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ‘4. Uluslararası Tıbbi Cihazlar Konferansı’ HKÜ’de ...
Şehir tiyatroları seçmeleri yapıldı
YEREL HABERLER Şehir tiyatroları seçmeleri yapıldı
Gaziantep Kolej Vakfı, Yazar Faruk Duman’ı ağırladı
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı, Yazar Faruk Duman’ı ağırladı
Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede (2)
YEREL HABERLER Gaziantep'te DHA muhabirine saldıran 4 kişi adliyede ...
GAGİAD ''Marka, Patent ve Faydalı Modellerde Son Gelişmeler ve Bu Süreçteki Devlet Destekleri'' hakkında video konferans düzenledi
YEREL HABERLER GAGİAD ''Marka, Patent ve Faydalı Modellerde Son ...
GAGİAD’dan ‘Marka, Patent ve Faydalı Modellerde Son Gelişmler” konulu video konferans ''Marka, patent ve faydalı modellerde son gelişmeler ve bu süreçteki devlet destekleri'' hakkında video konferans düzenledi
YEREL HABERLER GAGİAD’dan ‘Marka, Patent ve Faydalı Modellerde Son ...
İkametten hırsızlık anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İkametten hırsızlık anları güvenlik kamerasında
UMKE'den nefes kesen tatbikat Gaziantep UMKE’nin eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı Nefes kesen tatbikat takdir topladı UMKE’ciler zorlu tatbikatı başarıyla geçti
YEREL HABERLER UMKE'den nefes kesen tatbikat Gaziantep UMKE’nin ...
Başkan Doğru, ekin yangınlarına karşı çiftçileri uyardı
YEREL HABERLER Başkan Doğru, ekin yangınlarına karşı çiftçileri ...
Adli Tıp önünde gazeteciye çirkin saldırı
YEREL HABERLER Adli Tıp önünde gazeteciye çirkin saldırı