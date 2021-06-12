Rastgele girdiği apartmanın 8. katından atladı Polis, üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın ailesini araştırıyor

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Gaziantep’te, rastgele girdiği bir sitede bulunan apartmanın 8. katından atlayan genç kız hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, ismi belirlenemeyen genç kız Şehitkamil ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde rastgele girdiği apartmanın 8. katında bulunan merdiven camından atladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın canız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Genç kızın cansız bedenini bulan bina sakini Mustafa Bayram, “Geldim nabzına baktım ölmüştü. 1718 yaşlarındaydı, bu binada oturmuyor, ailesinden de gelen olmadı” dedi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda bulunan morga kaldırılan genç kızın kimliği araştırılıyor.

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