HKÜ’de 'Lüküs Hayat' Rüzgarı Esti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ’de 'Lüküs Hayat' Rüzgarı Esti

İHA

HKÜ’de 'Lüküs Hayat' Rüzgarı Esti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ‘Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu', tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden "Lüküs Hayat" müzikalini sahneledi.
Ekrem Reşit Rey'in yazdığı ve Cemal Reşit Rey'in bestelediği Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden biri olan "Lüküs Hayat" müzikali, ‘Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu’ Başkanı Enes Küçük yönetmenliğinde HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde, pandemi tedbirlerine uygun oturma düzeni ile salonu dolduran tiyatro severlerle buluştu. Yaklaşık üç saat süren müzikal, renkli kostümleri, dönemini yansıtan yalılar ve köşklerin yer aldığı sahne dekorunun yanı sıra oyuncuların performansı ile de büyük beğeni topladı.

"Üniversite toplulukları üzerinden yükselir"
Performansları için oyuncuları kutlayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, kendisinin de geçmişte özellikle tiyatro ile ilgilendiğini belirterek, “Üniversite, sadece derslerden ibaret değildir. Kültür, sanat ve spor olmadan tam bir olgunlaşma olmaz. Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlerin öğrencilerin akademik başarısını da olumlu olarak etkilediğini değerlendiriyoruz. Öğrencilerin hobileri üzerinden ve üniversitelerin de öğrenci toplulukları vasıtasıyla daha da yükselebileceğine ve gelişebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle HKÜ olarak tüm öğrenci topluluklarımızın faaliyetlerini desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

"Çok yorulduk, ama karşılığını aldık"
HKÜ ‘Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu’ Başkanı Enes Küçük ise, "Çok yorulduk ama karşılığını aldık. İki yıldır pandemi nedeniyle alkışa çok özlem duyuyorduk, bugün fazlasıyla aldık. Zorlu pandemi koşullarına rağmen, sayın rektörümüz Prof. Dr. Türkay Dereli ve Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu’muzun özverisi ve başarılı çalışmalarıyla kendimizi ve sizleri sanattan mahrum bırakmadık. Biz bu yola ‘tiyatro bir ailedir, dostluktur ve emek işidir’ diyerek çıktık. Bu topluluğa emek veren ekibime ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Seyircilerin ayakta alkışladığı oyunun sonunda Topluluk Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fatih Demiral’a HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Topluluk Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Beyza Kara’ya HKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü Sanem Seçmenoğlu, Topluluk Yönetim Kurulu Üyesi Berrak Değer’e ise HKÜ Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Özgür Osman Demir tarafından özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.

"Öğrenciler çok şanslı"
Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu ile Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık da HKÜ ‘Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu’ tarafından başarıyla sahneye konan “Lüküs Hayat” müzikalini baştan sona heyecanla izleyenler arasında yerini aldı. Oyunun sonunda, Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu, sanatı destekleyen üniversiteler olduğunu görmekten mutlu olduğunu ve öğrencilerin bu nedenle çok şanslı olduğunu ifade ederek, oyuncuları kutladı ve çiçek takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkollü gecenin sonu kazayla bitti: 1'i ağır 3 yaralı Kaza yapan otomobilden bira şişeleri çıktı
YEREL HABERLER Alkollü gecenin sonu kazayla bitti: 1'i ağır 3 ...
Almanya’da tek başına evlat nöbetinde olan Maide Aktaş’dan Gara şehidinin ailesine ziyaret Gara şehitlerinden Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş: "Onlar sözde Kürt halkını savunuyoruz diyorlar, ancak asla Kürt halkını savunmuyor. Ben Kürdüm benim tek düşmanım PKK’dır."
YEREL HABERLER Almanya’da tek başına evlat nöbetinde olan Maide ...
Rastgele girdiği apartmanın 8. katından atladı Polis, üzerinden kimlik çıkmayan genç kızın ailesini araştırıyor
YEREL HABERLER Rastgele girdiği apartmanın 8. katından atladı Polis, ...
Dev spor kampüsünde sona gelindi Vali Gül, Milletvekilleri ile Gaziantep spor lisesi kampüsünde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Dev spor kampüsünde sona gelindi Vali Gül, ...
Şehitkamil Belediye Spor’da genel kurul heyecanı Yeni Başkan Hüseyin Rahmi Açıkkol oldu
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediye Spor’da genel kurul heyecanı Yeni ...
Gaziantep’te 4 bin 297 paket kaçak sigara ele geçirdi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 4 bin 297 paket kaçak sigara ele geçirdi
Evinde bıçaklanıp başına taşla vurulan kebapçı, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Evinde bıçaklanıp başına taşla vurulan kebapçı, ...
Gaziantep'te vahşi cinayet Kafası taşla ezilen adam 19 gün sonra hastanede öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te vahşi cinayet Kafası taşla ezilen adam ...
Nizip Gazeteciler Cemiyeti muhabirlere yapılan saldırıları kınadı
YEREL HABERLER Nizip Gazeteciler Cemiyeti muhabirlere yapılan ...
Haber takibindeki İHA muhabirine çirkin saldırı
YEREL HABERLER Haber takibindeki İHA muhabirine çirkin saldırı
Pandemi sonrası Gaziantep mutfağı ile ağızların tadı geri gelecek Şahin: “Gaziantep’teki tüm restoran ve lokantalarımızdaki çalışanları pandemi sonrasına hazırladık”
YEREL HABERLER Pandemi sonrası Gaziantep mutfağı ile ağızların tadı ...
56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş çıkartıyor “Ayıp” deyip vazgeçirmeye çalıştılar, yılmadı, kick boks sporcusu oldu Gençlik hayali olan kick boksa 55’inde kavuştu
YEREL HABERLER 56 yaşındaki kick boks sporcusu gençlere taş ...
24 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER 24 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Model fabrika, imalat sektörüne ve KOBİ’lere kazanç sağlıyor GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından model fabrika’ya ziyaret
YEREL HABERLER Model fabrika, imalat sektörüne ve KOBİ’lere kazanç ...
Hokeyde Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona erdi Gaziantep Polisgücü, Erkekler Açık Alan Süper Ligi şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Hokeyde Erkekler Açık Alan Süper Ligi sona ...
Taklalar atan otomobil eve çarparak durabildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Taklalar atan otomobil eve çarparak durabildi: 1 ölü, ...
Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil evin balkon duvarına çarptı: 2 yaralı
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması SANKO öğrencileri Türkiye ikinciliği ve teşvik ödülü kazandı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri ...
Kadın kaymakam, biçerdöver direksiyonuna geçerek buğday hasadı yaptı Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar: “Tarlalardan sofraya bereket yağacak”
YEREL HABERLER Kadın kaymakam, biçerdöver direksiyonuna geçerek ...
Bisiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı
Şahinbey'de kurslar yeniden açıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de kurslar yeniden açıldı
Gaziantep'te aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te aile sağlığı merkezlerinde BioNTech ...
Büyükşehir’den çiftçiye yönelik 3 yeni protokol
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çiftçiye yönelik 3 yeni protokol
30 yaşında korona virüsü atlattı Medical Park Gaziantep’te hayata tutundu
YEREL HABERLER 30 yaşında korona virüsü atlattı Medical Park ...