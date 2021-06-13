HKÜ’de 'Lüküs Hayat' Rüzgarı Esti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ‘Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu', tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden "Lüküs Hayat" müzikalini sahneledi.

Ekrem Reşit Rey'in yazdığı ve Cemal Reşit Rey'in bestelediği Türk tiyatrosunun klasik eserlerinden biri olan "Lüküs Hayat" müzikali, ‘Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu’ Başkanı Enes Küçük yönetmenliğinde HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde, pandemi tedbirlerine uygun oturma düzeni ile salonu dolduran tiyatro severlerle buluştu. Yaklaşık üç saat süren müzikal, renkli kostümleri, dönemini yansıtan yalılar ve köşklerin yer aldığı sahne dekorunun yanı sıra oyuncuların performansı ile de büyük beğeni topladı.



"Üniversite toplulukları üzerinden yükselir"

Performansları için oyuncuları kutlayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, kendisinin de geçmişte özellikle tiyatro ile ilgilendiğini belirterek, “Üniversite, sadece derslerden ibaret değildir. Kültür, sanat ve spor olmadan tam bir olgunlaşma olmaz. Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlerin öğrencilerin akademik başarısını da olumlu olarak etkilediğini değerlendiriyoruz. Öğrencilerin hobileri üzerinden ve üniversitelerin de öğrenci toplulukları vasıtasıyla daha da yükselebileceğine ve gelişebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle HKÜ olarak tüm öğrenci topluluklarımızın faaliyetlerini desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.



"Çok yorulduk, ama karşılığını aldık"

HKÜ ‘Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu’ Başkanı Enes Küçük ise, "Çok yorulduk ama karşılığını aldık. İki yıldır pandemi nedeniyle alkışa çok özlem duyuyorduk, bugün fazlasıyla aldık. Zorlu pandemi koşullarına rağmen, sayın rektörümüz Prof. Dr. Türkay Dereli ve Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu’muzun özverisi ve başarılı çalışmalarıyla kendimizi ve sizleri sanattan mahrum bırakmadık. Biz bu yola ‘tiyatro bir ailedir, dostluktur ve emek işidir’ diyerek çıktık. Bu topluluğa emek veren ekibime ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Seyircilerin ayakta alkışladığı oyunun sonunda Topluluk Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fatih Demiral’a HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Topluluk Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Beyza Kara’ya HKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü Sanem Seçmenoğlu, Topluluk Yönetim Kurulu Üyesi Berrak Değer’e ise HKÜ Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Özgür Osman Demir tarafından özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.



"Öğrenciler çok şanslı"

Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu ile Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık da HKÜ ‘Oyunlarla Yaşayan Tiyatro Topluluğu’ tarafından başarıyla sahneye konan “Lüküs Hayat” müzikalini baştan sona heyecanla izleyenler arasında yerini aldı. Oyunun sonunda, Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu, sanatı destekleyen üniversiteler olduğunu görmekten mutlu olduğunu ve öğrencilerin bu nedenle çok şanslı olduğunu ifade ederek, oyuncuları kutladı ve çiçek takdim etti.

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