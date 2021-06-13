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Şehitkamil Belediyesi kaynakları verimli kullanarak hizmet maliyetini düşürüyor Şehitkamil Belediyesi kendi ürettiğiyle hizmet veriyor

İHA

Şehitkamil Belediyesi kaynakları verimli kullanarak hizmet maliyetini düşürüyor Şehitkamil Belediyesi kendi ürettiğiyle hizmet veriyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Park Bahçeler Müdürlüğü atölyesi ve peyzaj bitkileri üretim serasında incelemelerde bulundu. Fadıloğlu, kaynakları verimli kullanarak maliyetleri düşürdüklerini söyledi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, basın mensuplarıyla beraber Park Bahçeler Müdürlüğü atölyesi ve peyzaj bitkileri üretim serasını ziyaret etti. Fadıloğlu, milletin emanetinden daha fazla hizmet üretebilmek için tomruk olarak keresteyi aldıklarını ve bunu atölyelerinde işleyerek bir bankın maliyetini 3’te 1 oranında düşürdüklerini ifade etti.
Başkan Fadıloğlu, üreterek hizmet maliyetini düşürdüklerini söyleyerek, “Şehitkamil Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü atölyesindeyiz. Belediye olarak ihtiyacımız olan demir, ahşap ürünlerinin tamamını kendi bünyemizde imal ediyoruz. Özellikle ahşap atölyesinde kullanırken tomruk olarak almış olduğumuz keresteyi değişik kademelerde işlenerek fırınlarda kurutulduktan sonra istenilen ebatlarda ister yer kaplaması, ister bank imalatı olarak her türlü ihtiyacımızı reçinesi alınmış, ilaçlanmış, renklendirmiş haliyle kullanıyoruz. Kaynakları verimli kullanmak adına bunun maliyetini düşürmemiz gerekiyordu. Milletin emanetinden daha fazla hizmet üretebilmek adına tomruk olarak biz keresteyi aldığımızda bir bankın maliyetinde almış olduğumuz fiyatın 3’te 1’ine mal ediyoruz. Buda belediyenin kaynaklarını verimli kullanmak adına artı bir değerdir. Özellikle bunlar dış mekanlarda kullanıldığı için belirli sürede bozulmaları söz konusuydu. Bizim yapmış olduğumuz bankların bakım süreleri daha uzundur. Önceden her sene bakım yaparken şimdi 3 yılda bir bakım yapıyoruz. Normal şartlarda 45 sene olan bank ömrünü biz burada 15 seneye çıkarabilecek bir uygulamayla devam ediyoruz. Ve bu bankların kenarından çıkan kapak tahtasından başlayıp talaşına kadar hepsi değerlendiriliyor. Bu içerisinde bulunduğumuz noktada boya atölyemiz, ahşap, demir atölyemiz mevcuttur. Park çalışmamızdaysa neredeyse tamamını bizim yaptığımız parklarımız var. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

“Sera yaklaşık 6 bin metrekare alana sahip”
Başkan Fadıloğlu, sera alanının yaklaşık 6 bin metrekareye sahip olduğunu vurgulayarak, “Şehitkamil Belediyemizin peyzaj bitkileri serasındayız. İçerisinde bulunduğumuz sera yaklaşık 6 bin metrekare alana sahip. Tamamen otomasyon ile çalışıyor. Oksijen ihtiyacı olduğunda kenar flaplar açılıp dışarıdan oksijen girmesi sağlanıyor. Aksi takdirde kendi ısısını korumak adına flapları kapatarak, kendi ısısıyla devam ediyor. Herhangi bir hava şartlarında değişim olur ve içerinin ısısı düşer ise otomatikman ısıtıcılar devreye giriyor. Bulunduğumuz tesiste aynı zamanda tohumdan çiçek haline gelme anına kadar otomasyon kullanılıyor” şeklinde konuştu.

“Bir günde 200 bin tohumu toprakla buluşturabiliyoruz”
Bir günde 200 bin tohumu toprakla buluşturabilecek bir makinalarının olduğunu ifade eden Fadıloğlu, “Bir günde 200 bin tohumu toprakla buluşturabilecek bir makinamız var. Bu yerli makineyle tohumlar tek tek küçük viyollerin içerisine aktarılıyor daha sonra çimlenme odası dediğimiz odaya gidiyor. Orada rutubetli ortamda belli bir noktaya geldikten sonra seramızın bu noktasında küçük viyollerin içerisinde gelişiyor. Belirli bir ebata geldikten sonra bitkiler viyollerin içerisinden çıkarılıp saksılara intikal ettiriliyor. Daha sonra bu saksıları alıp dış ortama mevcut Gaziantep’in iklimine uygun şekilde yaşayabilecekleri bir sezon geçirtiyoruz. Orada da yazını kışını geçirdikten sonra götürüp kullanacağımız alanlarda toprakla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hem parklarımızda kullanıyor hem de satışı yapılıyor”
Serada kullanılan peyzaj bitkilerini hem parklarda kullandıklarını hem de isteyen belediyelere sattıklarını söyleyen Fadıloğlu, “Bunun yanı sıra mevsimsel olarak kullandığımız bitkiler var. Onlarda kış ve yaz mevsimlerine yönelik olarak hazırlık yapılacak olduğumuzda buradaki saksılarından alınıp direkt olarak parklarımızda kullanılıyor. Burada en önemli konularından bir tanesi bitkileri budadıktan sonra çöpe giden noktalardaki geri dönüşümü sağlamak adına çelikleme dediğimiz sistemle budadığımız bitkilerden yeniden filizlendirme çalışmaları yapıyoruz. Tekrardan filizlendirdiğimiz bitkilerle aynı mantıkla belirli ortamlar ısısında yeşilleniyor. Belli noktalara geldikten sonra fideler saksılara alınıyor. Doğal ortamlarına intikal ettiriliyor. Şehitkamil Belediyesi olarak ağırlıklı olarak az suyla yeşili barındırabilmek adına sürekli kalıcı yeşillerle ve çalı türü bitkilerle işlem yapmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da çelikleme metoduyla üretilen bitkileri daha çok öncelikliyoruz. Buradan yetişen ürünleri aynı zamanda vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla bitki satış noktalarımızda satıyoruz. Diğer belediyelerden de talep olduğunda onlara da bedeli mukabilinde satış yapıyoruz” diye konuştu.

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