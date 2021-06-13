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Gastronomi kentinin kebapçıları tekrardan eski günlerine döndü Gastronomi kentinde normalleşme sevinci Gaziantep’te kebapçılar normalleşme adımlarından memnun

İHA

Gastronomi kentinin kebapçıları tekrardan eski günlerine döndü Gastronomi kentinde normalleşme sevinci Gaziantep’te kebapçılar normalleşme adımlarından memnun

UNESCO tarafından gastronomi kenti unvanı verilen Gaziantep’te, kademeli normalleşmenin ardından Cumartesi kısıtlamasının kalkmasıyla kebapçılar da eski günlerine döndü. Kebapçılar ve müşteriler yeni normalleşmeden memnun olduklarını ve devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme adımlarının arasında yer alan kapalı mekanlarda belirli kurallar çerçevesinde yemek yenilebilmesinin önünün açılmasının ardından gastronomi kenti olan Gaziantep’te, kebapçılar eski günlerine döndü. Özellikle Cumartesi kısıtlamasının kalkmasının ardından yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşamaya başlayan kebapçılar, yoğunluktan ve eski günlerine döndükleri için memnun olduklarını ifade etti. Müşteriler ise özledikleri lezzetlere kavuştukları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Pandemiden önceki günlerden daha güzel işlerimiz oluyor”
Normalleşmeden dolayı çok memnun olduklarını ifade eden kebap salonu işletmecisi Faruk Kılınçoğlu, “Biz pandemiden çok bıktık. Yasakların kalkmasının ardından yani Pazartesi gününden bu yana pandemiden öncekinden daha da güzel işlerimiz oldu. Biz kafeler ve restoran sahipleri olarak çok memnunuz. Dileriz ki bir daha kapanmayız ve biran önce bu pandemi biter. Yasaklar biter bitmez bizim işlerimiz 1’den 9’a çıktı. Elhamdülillah bizim için çok iyi oldu” dedi.

“Müşterilerimiz masalarda yemek yemeyi özlemişler”
Müşterilerinin masalarda oturarak yemek yemeyi özlediğini dile getiren restoran işletmecisi Burhan Çağdaş ise, “Tabi ki çok uzun süre kapalı kaldık. Yalnızca paket servis çalışıyorduk ancak şimdi masalarda servise başladık. İnşallah ileride de saatler ve Pazar günü yasakları da kalkarsa daha da iyi olacaktır. Müşterilerimiz çok özlemişler tabi ki çok uzun zaman kapalı kalınca içeride kebap yemeyi, lahmacun yemeyi, baklava yemeyi özlemişler. Paket servislerle içeride verilen yemeğin tadını yakalamak mümkün değil. Masalarda yenilen yemekler daha sıcak, daha taze olduğu için müşterilerimiz de masalarda yemek yemeyi özlemişler. Gaziantep’te birçok şey turizm sektörüne bağlı, inşallah bunların da kısa sürede işleri iyi olacak. Esnaflar olarak biraz zor durumdaydık, inşallah bundan sonra böyle bir şey yaşamayız” diye konuştu.

Vatandaşlar masalarda yemek yemekten memnun
Pandemi nedeniyle uzun bir süre Gaziantep’e özgü yemekleri paket servis şeklinde tüketmek zorunda kalan vatandaşlar ise tekrardan kademeli normalleşme ile masalarda yemek yemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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