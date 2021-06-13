GAGİAD yeni yapılandırma kanununu konuştu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) pandemi sürecinde online düzenlediği bilgilendirme toplantılarına bir yenisini daha ekledi. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Firmalara Sağlayacağı Avantajlar” video konferansında, yeni yapılandırma kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi konular konuşuldu.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Firmalara Sağlayacağı Avantajlar” toplantısını video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Yeminli Mali MüşavirBağımsız Denetçi Kurtuluş Ozan Keser’in konuşmacı olarak katıldığı programın açılış konuşmasını GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer yaptı.



GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Pandemi sürecinde devletimiz vatandaşlar ve firmalar özelinde ekonomik etkilerini azaltmak ve istihdamı desteklemek amacıyla Kısa Çalışma Ödeneği, Esnafa Nakdi Destek Ücreti, KOSGEB Hızlı Destek Programı, Nefes Kredisi son olarak ta Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması gibi çeşitli destekler verdi. Covid19 salgınında üretimi korumak için matrah artırımının yeniden düzenlenmesi ve borç yapılanmasına ilişkin düzenlenen ve bazı destekleri içeren ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’ bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Bu kanun ile ekonomik yaşamdaki sakinliğin giderilmesi ve sektör dengelerinin korunması hedefleniyor. Milyonlarca kişinin yararlanacağı ve iş dünyasının yakından takip ettiği bu konuyu bugün özellikle konuşarak hem üyelerimizi hem de kamuoyunu bilgilendirmek istedik” ifadelerine yer verdi.



Yeminli Mali MüşavirBağımsız Denetçi Kurtuluş Ozan Keser, “Kamuoyunda matrah artırımı ve kapsamlı vergi yapılandırma paketi olarak bilinen 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeden yararlanmak için son gün 31.08.2021’dir.Kanunda yer alan birçok düzenleme bulunmaktadır. Bu kapsamda kesinleşmiş alacakların yapılandırılması genel olarak, 30 Nisan 2021 öncesi dönemlere ait vergiler, SGK ödemeleri, idari para cezaları, İl Özel İdaresi ve Belediye ödemeleri, YİKOB ödemeleri ile oda aidatları yapılandırma kapsamındadır. Kesinleşmemiş Alacakların Yapılandırılması 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış olan veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan tarhiyatlar, istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş tarhiyatlar, uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş olan tarhiyatlar kapsamındadır. İnceleme Safhasında Bulunan Vergiler ise 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle tamamlanmamış incelemelerin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler ile kesilecek cezalar kapsamındadır” şeklinde konuştu.



Keser, “2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için matrah ve vergi artırımı öngörülmüştür. Gelir ve kurumlar vergisi için artırılan matrahlar yüzde 20 oranında vergilendirilecek ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmayacaktır. Belli şartların sağlanması halinde, vergi oranı yüzde 15 olarak uygulanabilecektir” diye konuştu.

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