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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Universal Acarsan’ın Irak’ta inşa ettiği hastanelerden altıncısı hizmete açıldı

İHA

Universal Acarsan’ın Irak’ta inşa ettiği hastanelerden altıncısı hizmete açıldı

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde Acarsan Holding iştiraki Universal Acarsan tarafından yapımı tamamlanan 600 yataklı Nasıriye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Irak Başbakanı Mustafa ElKazımi’nin katıldığı törenle hizmete açıldı.
Irak Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde ülkede çok büyük projelere imza atan Universal Acarsan, yapımını üstlendiği 11 hastane projesinden altıncısını tamamlayarak Irak hükümetine teslim etti. Açılışın ardından hastaneyi gezen ve yetkililerden bilgi alan Irak Başbakanı Mustafa ElKazımi, Nasıriye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Irak’ın en modern hastanelerinden biri olduğunu, ihtiyaç duyulan birçok bölüm ve teknik donanımı barındıran hastanenin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Açılışa Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de katıldı. Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar’ı Irak’ta hayata geçirdikleri başarılı projeler için kutlayan Güney, hastanenin Irak halkına büyük hizmetler sunacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Universal Acarsan tarafından tamamlanan ve yapımı 202 milyon dolara mal olan Nasıriye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dışında şirketin ülkenin güneyinde Basra ve Meysan, Vasıt (Kut) vilayetleri ile Salahaddin’e bağlı Tuzhurmatu ve Duceyl'dede hastane yapımları devam ediyor. Universal Acarsan, Kerbela’da da İmam Hasan elMucteba Hastanesi’nin yapımını tamamlayıp geçen sene Irak hükümetine teslim etmişti.

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