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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

İHA

Gaziantep'te 1 milyon 8 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep’te 1 milyon 8 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş halde 1 milyon 8 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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