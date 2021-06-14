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Zeugma-Rumkale hattı için önemli ziyaret İki tarihi alan arasında olan bölge turizme kazandırılacak

İHA

Zeugma-Rumkale hattı için önemli ziyaret İki tarihi alan arasında olan bölge turizme kazandırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberinde bulunan iş insanları ile Zeugma Antik Kenti ile Rumkale arasında kalan, Fırat Havzası’nda bulunan tarihi köyleri ve alanları gezerek, turizme kazandırılması adına yapılacak çalışmaları değerlendirdi.
Gazi şehrin, kültürünü, tarihini, doğal güzelliklerini, coğrafyasını Türkiye’ye ve dünyaya tanıtarak turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zeugma Antik Kenti ile Rumkale hattı arasında önemli bir gezi gerçekleştirdi. İki tarihi noktanın arasında kalan ve Fırat Havzası boyunca birçok mekan, doğal güzellik ve köy barındıran hattın turizme kazandırılması ve yeni yapılacak projelerin yerinde görülerek istişare edilmesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile ziyaret etti.
Beraberindeki Gaziantepli iş insanları ile birlikte protokol, Zeugma Antik Kenti’nin girişinde bulunan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Zeugma Karşılama Merkezi, Aşağı Çardak Köyü, Kızılin Mağaraları, tarihi Gümüşgün, eski Kamışlı, Korucak, Erenköy ile Ballı köylerinde ve Rumkale’de incelemelerde bulundu.

“Yapılacak çalışmalarla bölge torunlarımıza çok daha güzel bir şekilde geçecek”
Programın sonunda açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale ve Zeugma hattının dünyanın en eski yerleşim yerinin merkezinde olduğunu belirterek, “DünFyanın medeniyetinin, coğrafyasının taşıyıcıları, köprüsüyüz. Geçmişten aldığımız ilham ve büyük bir güç, kültürel hazine var. Bugün ekibimizle beraber, valimiz, vekilimiz ile yaptığımız gezide bunu nasıl geleceğe taşıyacağız, burayı sürdürülebilir kalkınmanın nasıl bir parçası yapacağız bunu belirleyeceğiz. Torunlarımıza çok daha güzel bir şekilde geçecek şekilde çalışmalar yapacağız. ‘Kültürü ile Yükselen Gaziantep’, ‘Kültürel Turizmi ile Yükselen Gaziantep’ için yapacak çok işimiz var. Yola çıkarken hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Şimdi uzaklarda aramayın ‘Dört Mevsim Gaziantep’ dedik milyonlarca insan geldi. Cam terasımız bitmek üzere, yeni karşılama merkezimiz var. Artık ‘Ağzımızın Tadı Geri Geldi’ diyor herkesi Gaziantep’e bekliyoruz” diye konuştu.

“İncelemeler bölgede yapılacaklar için verimli geçti”
Yapılan gezinin önem arz ettiğini söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Zeugma’dan Rumkale’ye kadar olan alanları gezdik. Burada özellikle bisiklet yolları başta olmak üzere belli yerlerde merkez yapılması, restorasyona girecek yerler, tanıtımlar, eksikliklerin tamamlanması adına verimli bir çalışma oldu. Rumkale’de de Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışmalar yapıldı. Rumkale’de iskeleler bitti, restorasyon programları bitmek üzere. Cam teras iki ay içinde tamamlanacak. Piknik alanları ile otobüs ve araç park alanları yapıldı. Su sporları merkezimizi de tamamlayınca eksik hiçbir şey kalmayacak Rumkale’de” dedi.

“Hedefimiz Gaziantep’in birçok alanda olduğu gibi turizmde de yükselen bir değer olması”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise konuşmasında Gaziantep’in çok büyük bir turizm hazinesi olduğunun altını çizerek, “Biz bu değerleri daha da ileri taşımak ve Gaziantep’in gelinip, gezilip, görünmesi açısından yeni alanlar oluşturmak ve turizm alanında kabiliyetimizi yükseltmek istiyoruz. Sabahtan başlayarak gün boyu devam eden Fırat Havzası gezimizi yaptık. Buralarda yapılacak, bölgeyi tanıtacağımız çok şey var. Gazi şehirdeki turizm değerlerini dünyaya göstereceğimiz çok önemli alanlar var ve bunların tespitini yaptık. Önümüzdeki günlerde bir proje ve program içerisinde bunları birer birer turizme kazandıracağız. Hedefimiz Gaziantep’in tıpkı gastronomide, sanayide, sporda, tarımda olduğu gibi turizmde de yükselen bir değer olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu projelerde kazanan Nizip, Gaziantep ve Türkiye olacak”
Ziyaret edilen bölgede suyun, tarihin ve doğal güzelliklerin bir arada buluşmuş olduğunu aktaran Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, “Zeugma Karşılama Merkezi’nden başlayarak Rumkale’ye kadar aks üzerinde tarihi köyleri ziyaret ettik. Hep beraber gördük ki Gaziantep ve Türkiye turizmine kazandıracağımız çok değerli mekanlar var. Ziyaretlerde önümüzdeki süreçte ne neler yapılır bu konuları yerinde gördük. Heyecanımıza yeni bir heyecan kattı. Şu anda Rumkale’nin olduğu yerdeyiz. Birçok yatırım yapıldı buraya. Gaziantep ve Nizip, turizmden istenilen payı alacak. Bu projelerde kazanan Nizip, Gaziantep ve Türkiye olacak” diye konuştu.

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