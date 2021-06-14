18 yıl hapis cezası olan şahıs GBT kontrolünde yakalandı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak GBT sorgusu yaptığı şahsın 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerine gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde devriye görevini icra ederken şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan GBT sorgusunda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli A.S. hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.