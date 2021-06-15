Kapkaç şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 7 ayrı kapkaç olayına karışan şüpheli, güvenlik

kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesinde, farklı tarihlerde telefon ve çantaları çalınan 7 kişi, polise şikayette bulundu. Mağdurların ifadelerinin alınmasının ardından polis, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarını inceledi. Ekipler, 7 olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Yolda yürüyen kişilerin çanta ve telefonlarını çalıp motosikletle kaçan ve bazı kişileri peşinden sürükleyen şüphelinin kimliğini saptayan polis, operasyon düzenledi. Adresinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İsmi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-15 09:35:49



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