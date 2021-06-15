Kapkaç şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 7 ayrı kapkaç olayına karışan şüpheli, güvenlik
kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.
Merkez Şahinbey ilçesinde, farklı tarihlerde telefon ve çantaları çalınan 7 kişi, polise şikayette bulundu. Mağdurların ifadelerinin alınmasının ardından polis, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarını inceledi. Ekipler, 7 olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Yolda yürüyen kişilerin çanta ve telefonlarını çalıp motosikletle kaçan ve bazı kişileri peşinden sürükleyen şüphelinin kimliğini saptayan polis, operasyon düzenledi. Adresinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İsmi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-06-15 09:35:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.