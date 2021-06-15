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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınıf Öğretmenliği bölümünden ilkokul öğrencilerine akademik destek

İHA

Sınıf Öğretmenliği bölümünden ilkokul öğrencilerine akademik destek

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri, “Topluma Hizmet” dersi kapsamında pandemi döneminde dezavantajlı durumda yer alan ilkokul öğrencilerine çevrimiçi olarak akademik destek vererek örnek bir projeye imza attı.
HKÜ Eğitim Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri, pandemide teknoloji ve bazı imkanlar açısından dezavantajlı durumlarda olan ilkokul öğrencilerine duyarlı bir davranış göstererek 12 hafta boyunca sorumlu olduğu bir öğrenci için haftada iki saat olmak üzere uzaktan ders verdi. Her hafta ders saati dışında Eğitim Fakültesi Öğrencileri ve ilkokul öğrencileri çevrimiçi toplanarak akıcı okuma, masal okuma, masal oluşturma vb. çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Topluma Hizmet dersi kapsamında topluma yararlı bir proje gerçekleştiren öğrenciler derslerin oldukça fayda sağladığını ifade etti. Dersin akademik danışmanı olan HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nuri Can Aksoy’a bu fayda sağlayan proje için teşekkürlerini sunan öğrencilerden Feride Polat, “Tüm bunlar daha ikinci sınıfta iken kendimi bir öğretmen gibi hissettirdi. Öğrencilerin derslerine destek oldum. Pandemi döneminde birlikte eğlenceli vakit geçirdik. Öğrenciler arkadaş edindiler, çevrimiçi derslerde aktif katılım sağlanabileceğini gösterdik. Biz öğretmen adayları da öğrenciler ile birlikte olma fırsatı bulduk, deneyim kazandık. Bu ders kapsamında grup dersleri yaparken sınıf yönetimini nasıl sağlayabileceğimiz hakkında bilgiler edindik” dedi.

“Ders sonlarında öğrendiklerimiz ile oyunlar oynadık”
Öğrencilere sosyal olarak da fikirler verdiklerini söyleyen Semiha Nacak, “Öğrencilere masal okuduk daha sonra masalda geçen karakterleri, olayı ve öğrencilerin bu masaldan ne anladıklarına konuşup tartıştık. Bunun yanında öğrenciler ile 5N1K sorularını kullanarak kendimiz hikaye oluşturduk. Yaptığımız bu etkinlikler öğrencilere birçok fayda sağladı. Düşünmelerini, tartışmalarını, fikirlerini sunmalarını, çekinmeden soru sormalarını, pandemi döneminde uzaktan da olsa arkadaşlık kurmalarını, fikir alışverişi yapmalarını sağladık. Kendi öğrencime verdiğim dersler sayesinde okulda anlamadığı konuları tekrar ettik, takıldığı yerlerde yardımcı oldum, sınav zamanları özet şeklinde konuları baştan aldık. Bunun yanında öğrendiği konuları pekiştirdik, ders sonlarında öğrendiklerimiz ile oyunlar oynadık. Öğrencime ders sonrası yapması için onu sıkmayacak küçük ev görevleri verdim” şeklinde konuştu.

“Derse girdik ve masalımızı okuduk”
Eğitim Fakültesi Öğrencisi Yaren Gören, “Ben de derse katıldığım ilk hafta kendi öğrencimin sevdiği bir masalı ‘çirkin ördek yavrusu’nu öğrencimin de yardımıyla birlikte arkadaşlarımıza okuduk. Bunun öncesinde öğrencime masal anlatımı yapacağımızı söylediğimde çok mutlu oldu. Kendisi de benimle okumak istediğini söyledi. Ardından da masalımızı seçti. Dersten önce bir araya gelerek ona masalın kitabını ve okuyacağı bölümleri gösterdim ve ondan masalı evde okumasını istedim. Ders saatinde ise ona ve diğer arkadaşlarımıza grup üzerinden dersin linkini atıp derse girdik ve masalımızı okuduk” dedi.

Eğitim Fakültesi öğrencisi Nurcan Akıncı, “Öğrencim Asiye ile birlikte çok güzel 12 hafta geçirdik. Her hafta haftada bir gün birebir, bir günde grupça hep birlikte olmak üzere görüştük. Birlikte öğrendik, deneyimledik. Öğrencim bana her hafta destek almak istediği konuları ve soruları yöneltti ve elimden geldiğince kendisine yardımcı olmaya çalıştım. Grup etkinliklerinde de etkin katılım gösterdik” diye konuştu.

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