Taziye ziyareti dönüşü kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, lastiğinin patlaması sonucu taklalar atan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı.
Nurdağı'nda taziye ziyaretinden dönen Ahmet Arslan yönetimindeki 31 FD 985 plakalı otomobil,
dün akşam Gaziantep Nurdağı kara yolunun 40'ıncı kilometresinde lastiğinin patlamasıyla taklalar atıp şerit değiştirdi ve ters dönerek durdu. Kazada, otomobildeki Kadir Dikmen (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan (43) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi sonrası ailelerine teslim edildi. Kadir Dikmen'in cenazesi asri mezarlığa, Mehmet Kalkan ve Ferhat Yiğituşağı'nın cenazeleri ise Kastel Mahallesi mezarlığına defnedildi. Kazada ağır yaralı 2 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2021-06-15 16:00:26
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