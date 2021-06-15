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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAHİB'den halı sektörünün geleceğine büyük yatırım

İHA

GAHİB'den halı sektörünün geleceğine büyük yatırım

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), makine halısında dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasında yer alan Gaziantep'in sektördeki ağırlığını koruması ve sektörün kentte kalıcı hale gelmesinin sağlaması amacıyla eğitime yönelik yatırımlarını hızlandırdı.
Üniversitesanayi işbirliğinin yanında, lisesanayi işbirliği alanında da önemli projelere imza atan GAHİB, meslek edindirme kursları ile de sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman sorununun çözümüne katkı sunuyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep ekonomisinin lokomotifleri arasında yer alan halı sektöründe yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Halı, Gaziantep ve ülkemiz için önemli bir sektör. Yoğun istihdam kaynağı olan halı sektörü yıllık 3 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor. Gaziantep'in sektördeki yerini korumasının ancak eğitim altyapısının güçlendirilmesi ile mümkün olacağını düşündüğümüz için eğitim çalışmalarını çok önemsiyoruz" dedi.

GAÜN ile halı tasarım bölümü protokülü
Kaplan, halı sektörünün her anlamda güçlendirilmesi ve sektörün geleceğine yönelik yapılan eğitim yatırımı ve çalışmaları hakkında şunları söyledi, “Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında Halı Tasarımı Anasanat Dalı açıldı. ÜniversiteSanayi İş Birliği çerçevesinde yapılacak altyapı geliştirme, burs, staj ve iş güvencesi konularına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 21 Nisan 2021 tarihinde GAÜN ile protokol imzaladık. Bu protokol ile üniversite bünyesinde yürütülecek çeşitli çalışmalarla sektörün ihtiyacına yönelik tasarımcıların yetiştirilmesi, halıcılık sektörü kapsamında okutulacak derslerin müfredatının güncellenmesi, bu vesileyle üretimin, ihracatın ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması da hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Halı teknolojisi ve tasarımı yüksek lisans programı
Kaplan, “Halı Tasarım Bölümü açılmasının ardından Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) olarak sanayi ürünlerinde katma değeri artırmak amacı ile Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği içinde olmanın öneminin farkındayız. Sanayi çalışanlarının yetkinliklerinin artması ve işbirliklerinin sağlanması amacı ile sanayiye yönelik lisansüstü programların önemli kaynaklar olduğunu düşünmekteyiz. Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise açılması planlanan ‘Halı Teknolojisi ve Tasarımı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ başvuru aşamasındadır. Halı sanayisi çalışanlarının üretim, teknoloji, tasarım, kalite vb. gibi alanlardaki problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yürütmesine imkân sağlayacaktır. Ayrıca, açılacak programın Türkçe ve 2. Öğretim şeklinde planlanmasının sanayi insan kaynağının katılımını artıracağını düşünmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Lisesanayi işbirliği projeleri
Lise sanayi iş birliği projelerine de değinen Kaplan, “LiseSanayi İşbirliği Komisyonumuz, sektördeki personel ihtiyacını karşılamak, sektöre kalifiye eleman yetiştirerek üretim ve istihdam devamlılığını sağlamak ve sektörü daha da ileriye götürmek amacıyla Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2020 yılı içerisinde ortak çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak Gaziantep’te yapılmakta olan ‘Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı birliğimiz tarafından protokol imzalanarak okula ‘GAHİB Halıcılık ve Dış ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ ismi verilmiştir. Okulun 20212022 EğitimÖğretim yılında açılması öngörülmekte olup, bu kapsamda halı sektörü ile ilgili bölümlerin müfredatının ve okul tefrişatının tamamlanması planlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki Dış Ticaret Öğrencilerine burs verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Gaziantep’te bulunan ‘Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne tam donanımlı bir ‘Bilgisayar Destekli Halı Tasarım Sınıfı’ yaptırılarak Haziran 2020 tarihinde teslim edilmiştir” şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Lisesi ile işbirliği çalışmaları
Güzel Sanatlar Lisesi ile iş birliği çalışmalarını da açıklayan Kaplan, “Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak mesleki eğitime yönelik çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Bu kapsamda Birlik yönetim kurulundan oluşan bir heyet, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi’ne olası lisesanayi iş birliği imkanlarının gözden geçirilmesi amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehmet Ali Dağdeviren, müdür yardımcıları ve ilgili branş öğretmenleri hazır bulunduğu ziyaret sırasında okulun teknik altyapısı ve öğrenci profili hakkında bilgi alındı. Birlik olarak özellikle ara elaman ve mavi yakalı işgücü yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile olası işbirlikleri için farklı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu ziyaretimiz de bu amaçla gerçekleşti. Ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde okulda belirlenecek kabiliyetli öğrencilere burs verilmesi, bir adet tam donanımlı bilgisayarlı tasarım sınıfı yaptırılması ve okulda halı tasarımına destek verecek bir bölümün açılması ile ilgili projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı” dedi.

Dış ticaret uzmanlığı eğitim programı
Kaplan, dış ticaret uzmanlığı eğitim programına da değinerek, “2019 yılında Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğimiz ve sektör temsilcilerimiz ile sektördeki mevcut personellerin bilgi birikimlerinin artırılması ve sektöre yeni personel kazandırılması amacıyla Eğitim Komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyon çalışmaları sonucunda, yılda 2 defa Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Programı ve yılda bir defa Bilgisayar Destekli Halı Tasarım Kursu’nun düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla 16 Temmuz3 Eylül 2019 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve İŞKUR iş birliğiyle üniversite mezunu gençlere yönelik olarak kurs gerçekleştirilmiştir. 20 öğrenci 250 saat süren eğitimlerini tamamladıktan sonra özel sektör temsilcileri ile bir araya getirildi. Kursa katılanların yüzde 60'ı Gaziantep'te faaliyet gösteren halı firmalarında işe başladı. 2020 yılında ise Birliğimiz tarafından Covid19 pandemisi sebebiyle 14 Eylül30 Ekim 2020 tarihlerinde 150 saatlik Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Eğitimi online ortamda gerçekleştirilmiştir. 15 kursiyerimiz bu eğitimi tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bilgisayar desekli halı tasarım eğitimi
Halı tasarım eğitimlerinden de bahseden Kaplan, “Eğitim Komisyonumuzun diğer bir faaliyeti olarak, sektörde uzman eğitmenler tarafından üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarına yönelik 19 Ağustos 13 Eylül 2019 tarihleri arasında 133 saatlik bir eğitim verilmiştir. Eğitim kapsamında gerçekleştirilen fabrika ziyaretleri, firma tasarımcıları ile gerçekleştirilen çalıştaylar sayesinde kursiyerler, sektör hakkında detaylı bilgi sahibi olmuştur. Eğitim, tamamen makine halısı imal eden firmalarımızın pratik ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmıştır. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler iş görüşmeleri yapmak için sektör temsilcileriyle bir araya getirilmiştir. Kursiyerlerin yüzde 50’si halı firmalarında işe başlamıştır. Bu eğitim, 2020 yılında pandemiden dolayı gerçekleştirilememiştir. Pandemiden sonra yeniden düzenlenmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Müfredat güncelleme çalışmaları
Kaplan, sözlerinin devamında, “Halı sektörüne yönelik eğitim veren okulların müfredatlarının güncellenmesi büyük önem taşıyor. Bu amaçla 9 Mart 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığını ziyaret ederek Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ve Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Sayın Salih Canbal ile bir araya geldik. Verimli ve faydalı bir görüşme oldu” şeklinde konuştu.

Halı desinatörlük kursu
Kaplan, son olarak halı desinatörlük kursu ile ilgili de bilgiler vererek, “2019 yılında Halı desen tasarımı ve uygulaması alanında insan kaynağı kapasitesini yükseltmek ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla meslek lisesi son sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen desinatörlük kursu toplamda 9 ay sürmüştür. Kursiyerlere eğitimleri süresince iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgiler uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak verilmiştir. Ayrıca sektöre yeni tasarımcılar kazandırabilmek amacıyla, bir sosyal sorumluluk projesi olarak işitme engellilerden oluşan bir gruba yönelik yine 9 ay boyunca uzman eğitmenler tarafından halı desinatörlük kursu verilmiştir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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