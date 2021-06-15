İki tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Gaziantep’te, iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada, biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Dağcıoğlu idaresindeki 27 AAK 999 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet Durmuş idaresindeki 31 LAG 51 plakalı Ford marka tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Ahmet Dağcıoğlu ağır yaralanırken, diğer sürücü Mehmet Durmuş ise kazayı hafifi sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası polis ekipleri trafiğin akışını kontrollü olarak sağlarken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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