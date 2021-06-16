Şahinbey’den Kurbantep projesine destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan Kurbantep projesine destek olarak, projeye destek veren kuruluşlarla birlikte protokol imzaladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde Türk Kızılay’ı ve Diyanet Vakfı’nın birlikte düzenlediği KURBANTEP projesine destek veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılacak olan projenin Gaziantep’teki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldüreceğini ifade etti.

“Projenin üçüncü yılı”

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan proje ile Gaziantep içerisindeki ihtiyaç sahibi ailelere destek olunacağını belirterek, “Gaziantep’te hayırseverlerimizin vekaleten kurban kesmeleri ile ilgili geçmiş iki yılda kurban protokolü imzalamıştık. Geçmiş iki yılda da Türk Kızılay’ı, hayırseverler ve kurumlarımızın desteği ile yapmıştık. Kurbantep projesinin bu yıl üçüncüsünü yapacağız ve bu projeye Diyanet Vakfımızda dahil oldu. Dolayısıyla hayırseverlerimize iki seçenek sunuyoruz. Hayırseverler Sosyal Yardımlaşmaya bağış yapmak şartıyla ister Diyanet üzerinden isterse Kızılay aracılığıyla ibadetlerini yerine getirebilir. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığınız kurban bağışı dünyanın veya Türkiye’nin herhangi bir yerine ulaştırılıyor. Bizim Kurbantep Projesiyle kurbanlar Gaziantep’teki ihtiyaç sahibi ailelere 12’şer kiloluk kavurma haline getirilerek dağıtılıyor. Bağış yapacak tüm hayırseverlere şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

“Kurban bizi rabbimize yakınlaştırır”

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Türkiye Diyanet Vakfımız 30 yıldır vekâleten kurban kesimi organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kurbantep protokolünün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfımız 30 yıldır vekaleten kurban kesimi organizasyonunu gerçekleştiren bir hayır kuruluşudur. Kurban bizi rabbimize yakınlaştıran iyiye ve güzele ulaşmamızı sağlayan ibadetimiz. Bu vesile ile hem ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz hem de ihtiyaç sahibi ailelerin derdine derman olunuyor. Valimiz öncülüğünde Kurbantep projesinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“İhtiyaç sahibi ailelerin yüzü gülecek”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, proje ile Gaziantep’teki tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılacağını belirterek, “ Öncelikle Kurbantep protokolünün Gaziantep’imize hayırlı olmasını diliyorum. Kurban bağışı hepimizin yapması gereken bir çalışma. Gaziantep Valimiz Davut Gül’ün önderliğinde Diyanet Vakfımız ve Kızılay’ımız aracılığıyla Gaziantep’teki ihtiyaç sahibi ailelere yardım elinin uzanması mutluluk verici. Ayrıca belediyemize kayıtlı 8 bin kayıtlı ihtiyaç sahibi ailemize Kızılay’ımız tarafından yıl içerisinde 12’şer kiloluk konserveler dağıtıyoruz. Kurbantep projesi ile Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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