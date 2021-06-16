Prof. Dr. Hakan Kar: "Duygu Delen davasında psikolojik otopsi yapılabilir" Duygu Delen davasında yargılamaya devam edildi

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davada yargılamaya devam edildi. Davaya bilirkişi raporu sunan Adli Tıp Uzmanlarının katıldığı duruşmada Prof. Dr. Nadir Arıcan ile Prof. Dr. Hakan Kar hazırladıkları bilirkişi raporlarını tartıştı. Prof. Dr. Hakan Kar, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğuna hukukçuların karar vereceğini belirterek, Delen'in ölümünün aydınlatılması için psikolojik otopsi yapılması önerisinde bulundu.



Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Mehmet Kaplan katılırken Delen ailesi avukatları Mehmet Balcı ve Ömer Faruk Akan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Av. Şafak Nur Atmaca, TBB Kadın Hakları Komisyonu adına Av. Meriç Güzel, sanık avukatı Enes Akbulut duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı Delen ailesi de takip etti.



Delen’in ölümüne ilişkin sanık avukatlarının talebiyle bilirkişi raporu hazırlayan heyette yer alan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nadir Arıcan, Murat Akbaba, Alpaslan Can, Çağlar Özdemir duruşmada hazır bulunurken soruşturma aşamasında dosyaya bilirkişi raporu sunan Prof. Dr. Hakan Kar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.



“Görüntülere göre Duygu’nun bilinci açık”

Duruşma Adli Tıp Uzmanı Nadir Arıcan’ın beyanıyla başladı. Dosyayı inceleyip, olay yerini gördükten sonra eldeki bulguları değerlendirerek rapor hazırladıklarını aktaran Arıcan, raporda belirttikleri hususları tekrar ettiklerini söyledi. Yüksekten düşme durumlarının intihar veya cinayet olduğuna dair yorum yapmaktan kaçındıklarını dile getiren Arıcan, “Vücutta oluşan ray şeklindeki ekimozların tamamı alttaki kemik yapısıyla ilgilidir. O yaralar ev içerisinde değil düşmeye bağlı olarak oluşan yaralanmalardır. Bu yaralanma şekilleri de düşme kaynaklı yaralanmalardır. Ölüme neden olan yaralanmalar tamamen yüksekten düşmeyle uyumludur. Görüntülerde kişinin yüksekten düşerken aktif hareket yaptığı, korunma refleksi gösterdiğini fark ettik. Bu bulgular bilincin kapalı olmadığını gösteriyor. Bilincin tamamen kapalı olacağı nitelikte bir travma söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.



“Duygu, kendisini Mehmet’e karşı savunabilir”

Mahkeme Başkanı’nın “Maktul kendisini sanığa karşı bedenen savunabilir mi, Düşme öncesinde maktul sanığa karşı balkonun durumu itibariyle karşı koyabilir mi,” şeklindeki sorulara yanıt veren Arıcan, “Evet, maktul kendisini savunabilir. Balkonda kendisini koruma durumunu net olarak açıklayabilmemiz çok güçtür. Ancak eldeki bulgular karşı koyma imkanı ve gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu noktasında tıbbi yönden net ve kesin bir ayrım yapmamız mümkün değildir. Diğer bilirkişi raporunda orjinin mahkeme tarafından değerlendirmesi gerektiği söylendikten sonra olayın geliştiği ortama ilişkin bir yorum yapılmış bizim buna katılmamız mümkün değildir. Mahkemenizce alınan bilirkişi raporunda da bilincin tam kapalı olmadığı belirtilmiştir” şeklinde yanıt verdi.



Yaralar kemerle vurularak mı oluşturuldu

“Olay yerindeki kemer vücuttaki yaraları oluşturabilir mi,” sorusunu yanıtlayan Arıcan, “Yaralar kemer ile oluşmuş olsaydı ekimozlar paralel olarak görülürdü. Ancak ölçüler açısından böyle bir uyum yok. Ray şeklindeki ekimoz izinin kıvrılmış olması alttaki kemiğin de kıvrılma yapısından kaynaklıdır. Kapının ve perdenin durumu gibi tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde bir kişinin başka birisini oradan sürükleyerek götürmesi pek mümkün değildir” dedi.



Delen ailesi’nin Avukatı Ömer Faruk Akan ise Arıcan’a, “Duygu’nun düşerken avcunun ve elinin açık olması düşüşteki hava sürtünmesinden kaynaklı olabilir mi ile madde ve alkolün sanık üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur?” sorularını yöneltti. Arıcan’da, “Hayır olamaz biz bunu refleks olarak değerlendiriyoruz. Gerek alkol gerek uyuşturucunun nasıl bir etki gösterdiği kişiye ve aldığı miktara göre değişir” diye yanıtladı.



“Ellerin refleksle açıldığı görüşüne katılmıyorum”

Delen’in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlayan Prof. Dr. Hakan Kar ise, soruşturma aşamasında hazırladığı raporun eldeki mevcut delilleri değerlendiren bir nitelikte olduğunu ifade etti. Delen’in düştükten yaklaşık 45 dakika daha yaşamını sürdürdüğünü paylaşan Kar, “Duygu’nun vücudunda oluşan lezyonların düşmeyle mi yoksa darptan kaynaklı mı oluştuğu hususunu net bir şekilde değerlendiremeyiz. Olayın orjinini değerlendirmek adli tıp uzmanlarının değil hukukçuların işidir. 4 kişilik bilirkişi heyeti olayın kazara olamayacağını yazmış geriye iki ihtimal kalıyor. Bu iki ihtimal içinde bilimsel veriler sunmalıyız. Düştüğü esnada sol el yere temas etmiyor. Ellerin refleksle açıldığı görüşüne katılmıyorum. Refleks hareketi olması durumunda neden önce kafa yere değiyor. Ben bilincin kapalı olduğu konusunda net bir tespit yapmıyorum ancak eldeki veriler kapalı olduğunu işaret ediyor. Parmakların açık olmasından bilincin açık olduğuna net bir şekilde varılmış olmasını anlamadım. Bilincin açık olup olmadığı konusunda dosyaya sunulan görüşler arasında çelişki bulunuyor” dedi.



“Yüksekten düşme vakalarında ray şeklindeki ekimoza rastlamadım”

Düşmeye bağlı oluştuğu belirtilen ray şeklindeki ekimozlarla ilgili olarak dosyaya sunulan bir olgu olduğunu sözlerine ekleyen Kar, “Dünyada tek örneği olan bu örneğin Delen’de ki yaralanmayı açıklamak adına göstermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu olgu literatürde çok çok az vardır. Eğer böyle bir şey varsa hocalarımız neden kitaplarında yazmamış. 90 yaşındaki bir insanda sadece kolda ve iki adet olan olgunun Duygu Delen’de sağ kol ile ön kolda ve sol bacakta meydana gelen beş veya altı adet ray şeklindeki ekimozları ekarte etmeye yönelik olduğunu düşünmekteyim. Ben yüksekten düşmelerdeki otopsilerde ray şeklinde ekimoza karşılaşmadım. Delen’in sol bacağı düşme eylemi tamamladıktan sonra sadece 1020 cm bir mesafeden yere çarpıyor. Ancak boylu boylu boyuna uzanan ray şeklindeki ekimoz görüşüne katılmıyorum. Ayrıca sağ kolda humerus olarak tabir edilen kemiğin kadınlardaki büyüklüğü dikkate alındığında eni 2, 2,5 cm aralında değişmektedir. Oysa buradaki oluşan ray şeklindeki ekimozun genişliğinde 5 cm’dir. Ray şeklindeki ekimozlarında gelişimi ile ilgili alınan raporlarda çelişki mevcuttur. Bu nedenle bu hususta adli tıptan görüş sorulmasının faydalı olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.



“Psikolojik otopsi yapılabilir”

Prof. Dr. Nadir Arıcan’la birlikte 3 adli tıp uzmanının hazırladığı raporda dünyada çok çok az görülen bir detayı sunmalarını doğru bulmadığını kaydeden Kar, “Benim raporumda olayın net olarak nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir yorum mevcut değildir. Bu gibi olgularda psikiyatrik açından değerlendirmeler yapılır. Buna adli psikolojik otopsi yapılır. Psikolojik otopsinin olayı aydınlatmaya yardımcı olabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Çok nadir görülmesi olmayacağı anlamına gelmez”

Prof. Dr. Hakan Kar’ın beyanlarına karşı söz alan Prof. Dr. Nadir Arıcan’da, “Ekimozlarla ilgili yaptığımız tespitin çok nadir görüldüğünü raporumda ve konuşmamda belirttim. Çok nadir görülmesi bunun olmayacağı anlamına gelmez. Hakan hoca düşme anında bilincin kapalı olduğu ancak canlı olduğunu belirtmiş. Biraz farklı bir yorumla karşılaştık. Bilincin açık olmasının gerekçesi görüntülerdeki aktif hareketlerdir. Baş bölgesindeki yaralanma olay öncesi olduğu demek büyük bir yanılgıdır. İpe rağmen aynı şekilde düştüğünü öngöremeyiz. Çamaşır iplerine çarptığı kesin çünkü ipler kopuyor” ifadelerine yer verdi.



“Olay yerini görmedim"

Sanık avukatı Serhat Pak ise, Hakan Kar’a, “Olay yerine gittiniz mi? Olay yerini görmeniz fayda var mıdır?” sorusunu sordu. Kar ise olay yerine gitmediğini belirterek, “Ben soruşturma esnasında bana verilen bulgularla olası senaryoları ortaya koymaya çalıştım. Biz adli tıp uzmanları bilimde kesinlik olmadığı için kesinlik vermekten kaçınırız. Sonuçta bizim raporlarımız görüştür” şeklinde konuştu.



“Farklı bir adli tıp heyetinden görüş alınabilir”

Cevabın ardından Avukat Pak, Hakan Kar’a, “Bilincin açık olduğunu kabul etmemiz için hangi bulgulara bakmamız gerekiyor?” sorusunu yöneltti. Bilincin kademelerinin olduğunu aktaran Kar, “Ben raporda ‘Bilincin belli gerekçelerle kapalı olduğunun kabulü gerektiği’ şeklinde yazdım. 3 tane çelişkili ifade var. Ben kararda benim görüşüm ifadem esas alınsın demiyorum. Bunun yerine farklı bir adli tıp heyetinden görüş alınabilir. Bilincin açık olduğunu anlayabilmek için ses duyulabilirdi, farklı görüntüler olabilirdi. Ancak bunların hepsi varsayımdır. Duygu’nun elinin açık olması ve dirsek hareketinin yere ilk temas eden kısmın baş ve sırt olması nazara alındığında bilincin açıklığı yönünde net bir kanaat oluşturmaya yetmeyeceğini ifade ettim. Ben raporumda sanığın alkol komasında olduğu yönünde bir değerlendirme yapmadım sadece tıbben normal standart bir insanın 200250 mg alkollü olması halinde alkol zehirlenmesi kabul edilmektedir yazdım. Alkolün etkisi kişiden kişiye farklılık göstermektedir” sözlerine yer verdi.



Sanık avukatı Enes Akbulut’ta Hakan Kar’a, “Hazırladığınız raporda “Olay yerinde öfke kontrolünü kaybetmiş bir insan” diyorsunuz ama Mehmet’in Duygu’nun düşmeden sonra gösterdiği davranışlarını neden değerlendirmiyorsunuz?” şeklinde soru sordu. Raporunda bir senaryo kurmadığını ifade eden Hakan Kar, “Sanığın psikolojik durumunu bu alanda uzman olan kişiler değerlendirebilir. Raporumda evin içerisindeyken Mehmet kaplanın duyguya yönelik öfke kontrolünü kaybederek şiddet gösterdiği konusunda net bir tespit yapmadım. Sadece kanındaki alkol miktarının öfke kontrolünde zorluğa neden olabileceği yönündeki tıbbi kabulden bahsettim” ifadelerini kullandı.



Adli Tıp Uzmanları beyanlarının sona erdiği duruşma avukat, müşteki ve sanık beyanlarıyla devam ediyor.



Ne olmuştu



Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" ile "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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