Gaziantep bölgenin sağlık üssü olmaya hazırlanıyor Gaziantep’te sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin lokomotif şehri olan ve sanayiden turizme, tarımdan gastronomiye kadar pek çok alandaki başarıları ile adından övgüyle bahsettiren Gaziantep, bu sefer de bölgenin sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



İlde yapımı devam eden hastanelerin iki yıl içerisinde bitirilmesi planlanırken tüm bu sağlık yatırımlarının faaliyet geçmesi ile Gaziantep’in bölgede sağlık alanında da örnek teşkil edecek iller arasında yer alacağı belirtiliyor. Yapımı devam eden 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde yakın bir süre zarfında faaliyete geçecek 250 yataklı Çocuk Hastanesi ile 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi Ek Binası inşaat alanında incelemelerde bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, ildeki sağlık tesislerinin tamamlanması ile Gaziantep’in bölgenin sağlık üssü haline geleceğini ve sağlık turizminde de söz sahibi olacağını söyledi.



Nizip ilçesi 400 yataklı modern hastaneye kavuşuyor



İlk olarak Nizip ilçesinde yapımına hızla devam edilen 400 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Gül, 100 bin metrekare kapalı alan sahip olan Devlet Hastanesi’nin tamamlandığında bütün bölgeye hizmet vereceğini ifade etti.

Hastane hakkında teknik detaylardan söz eden Gaziantep Valisi Davut Gül, “Hastanemizin yapımı şuan itibariyle iş programının ilerisinde devam eden bir çalışmayla hızlı bir şekilde ilerliyor. Hastanemiz tamamlandığında inşaat boyutunun 500 milyonluk bir maliyetinin olacağı ön görülüyor, diğer donanımları ile birlikte de 1 milyara yakın bir maliyeti olacak. Nizip her şeyin en iyisine layık. Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında büyük emek ve gayretleri olan Adalet Bakanımız başta olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, Milletvekillerimiz ve bu projeyi baştan sona takip eden Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’ya teşekkür ederim” dedi.



“Emeği geçen herkese teşekkür ederim”



Nizip Devlet Hastanesinin yapımı tamamlandıktan sonra sadece ilçeye değil, Karkamış, Birecik, Halfeti ve Suruç ilçelerine de hizmet verecek donanıma ve kapasiteye sahip olacak şekilde inşa edildiğini aktaran Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Bu vesileyle yatırımı ilçemize kazandıran Adalet Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, Milletvekillerimize, valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor projemizin de hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



GAÜN’de 250 yataklı çocuk hastanesi 1 ay içerisinde hizmete girecek



Vali Gül, Nizip ziyareti sonrasında Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile Gaziantep Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek olan ve yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan 250 yataklı Çocuk Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.



“İki Yıl İçerisinde Gaziantep’in Sağlıkla İlgili Sorunu Kalmayacak”



Vali Gül, son ziyaretini 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi Ek Binası inşaat alanına gerçekleştirdi. Burada genel sağlık yatırımları hakkında açıklamada bulunan Gül, “400 yataklı Nizip Devlet Hastanemizin yapımına hızla devam ediliyor. 25 Aralık Devlet Hastanesi’nin ek binası 300 yataklı bir hastanemiz. Bu da 47 bin metrekare kapalı alana sahip. Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizin 300 yataklı ek binasının ihale süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız toplamda 1000 yataklı olan bu üç hastaneyi yapıyor. Aynı zamanda üniversitemizin 250 yataklı bir Çocuk Hastanesi mevcut. Yaklaşık bir ay sonra hizmete girmiş olacak. Beylerbeyi Bölgesi’nde de şu an planlama aşamasında olan 500 yataklı bir hastanemiz var. Dolayısıyla da bu beş hastanemizin toplamı yaklaşık olarak 1750 yatak kapasitesine sahip. Buna devam eden şehir hastanesi dâhil değil. Onu da eklediğimizde 3 bin 200’ün üzerinde yatağımız olmuş oluyor. Bu da toplam yatak kapasitemizden daha fazla bir yatağa denk geliyor. İnşallah iki sene içerisinde sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Şu an inşaatlar devam ettiği için vatandaşlarımızın sıkıntılarını görüyoruz, biliyoruz ama başlananlar ve tamamlananlar Gaziantep’i sağlıkta önemli bir merkez haline getirecek. Tüm bu yatırımlar için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



