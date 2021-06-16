Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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Duygu Delen davasında karar çıktı, Sanık "ev hapsi şartıyla" tahliye edildi.Gaziantep'te, Duygu Delen´in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi. DHA-Gündem Türkiye-Gaziantep -DHA-Flaş Haber Türkiye-Gaziantep

2021-06-16 18:09:45



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