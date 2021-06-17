Balkondan düşerek ölen Duygu Delen'in erkek arkadaşına 'ev hapsi' şartıyla tahliye (2)



BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu Delen'in öldüğü davada 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın ev hapsi şartıyla tahliyesine yönelik karara itiraz etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"D.D.'nin ölümü olayı ile ilgili olarak GazIantep 10.Ağır Ceza Mahkemesi´nde devam eden yargılamanın 16.06.2021 tarihli duruşmasında mahkemece tutuklu sanık M.K.´nin ev hapsi ile tahliye edilmesi yönündeki kararına Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından itiraz edilmiştir." DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-17 00:10:20



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