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Balkondan düşerek ölen Duygu Delen'in erkek arkadaşına 'ev hapsi' şartıyla tahliye (2)

DHA

Balkondan düşerek ölen Duygu Delen'in erkek arkadaşına 'ev hapsi' şartıyla tahliye (2)


BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu Delen'in öldüğü davada 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın ev hapsi şartıyla tahliyesine yönelik karara itiraz etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:
"D.D.'nin ölümü olayı ile ilgili olarak GazIantep 10.Ağır Ceza Mahkemesi´nde devam eden yargılamanın 16.06.2021 tarihli duruşmasında mahkemece tutuklu sanık M.K.´nin ev hapsi ile tahliye edilmesi yönündeki kararına Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından itiraz edilmiştir." DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-06-17 00:10:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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