CHP’li belediye başkanları Gaziantep’te buluşuyor CHP’li belediye başkanlarının Gaziantep programı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye genelindeki belediye başkanları, 181920 Haziran 2021’de Gaziantep’te düzenlenecek olan 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılacak. Belediye başkanları, çalıştay öncesi vatandaşlarla da bir araya gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye genelindeki belediye başkanları, 181920 Haziran 2021’de Gaziantep’te düzenlenecek olan 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılacak. Belediye başkanları, çalıştay öncesi vatandaşlarla da bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığının ev sahipliğinde yapılacak olan çalıştayın ayrıntıları da belli oldu.



“Program her anlamda Gaziantep’e faydalı olacak”

Programla ilgili açıklama yapan CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, belediye başkanları çalıştayının kentte yapılacak olmasına şehrin her kesiminden çok olumlu geri dönüşler olduğunu ve Gaziantep açısından her anlamda faydalı geçecek bir toplantının hazırlıklarını İl Yönetim Kurulu ve İl Örgütü olarak el birliği ile tamamlandıklarını söyledi. Uçar, “Hazırlıklarımız tamamlandı. 181920 Haziran 2021 günleri CHP’li tüm belediye başkanlarımızın katılımıyla yapılacak toplantı ayrıntıları netleşti. Belediye Başkanlarımız şehrimize 18 Haziran 2021 Cuma günü sabah saatlerinde hava ve kara yolu ile gelecekler” dedi.



“CHP’li başkanlar 18 Haziran günü sahada olacak, vatandaşlarımızla bir araya gelecek”

Programın ayrıntıları hakkında da bilgi veren Uçar, “Belediye başkanları, 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 13.00 de çalıştayın gerçekleşeceği otelden hareketle başta merkez Şehitkamil ve Şahinbey ile diğer ilçelerimizde gruplar halinde 14.00 18.00 saatleri arası kentimizin çeşitli yerlerinde esnaf ziyaretleri gerçekleşecek, vatandaşlarımızla bir araya gelecekler. Belediye Başkanlarımız Şahinbey bölgesinde Balıklı Meydanı, Gaziler Caddesi, Mütercim Asım Caddesi, Tahmis Kahvesi, Karataş Kadoil Petrol, Oska Çarşı, Karataş Çarşı, Uğurlu Center, Küsget Ayakkabıcılar Sitesi, Fıstık Araştırma’dan başlayarak Gaziantep Üniversitesi karşısı kafe ziyaretleri, Düztepe, Cengiztopel, Kıbrıs Mahallesi’ni gezecek. Şehitkamil bölgesinde ise Suburcu Atatürk Heykeli’nde başlayarak Karagöz Caddesi, Pasajlar, Tahmis Kahvesi, Maaşkuyu, Çıksorut bölgesi, Cinderesi, Gazikent bölgesi, Korutürk, Şoför Ali Caddesi, Kayaönü, Hastane Caddesi güzergahlarında vatandaşlarımızla buluşacaklar. Ayrıca Araban, Karkamış, Nurdağı, Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli ilçe merkezlerini de ziyaret edecekler. 19 20 Haziran günlerinde ise Belediye Başkanları Çalıştayı gerçekleştirilecek. Çalıştay niteliği gereği ziyaretçilere kapalı olacak. Yapılacak çalıştay ile partimizin Yerel Yönetimler Politika Belgesi’ne son hali verilecek. Ayrıca CHP’li Belediyelerin geçtiğimiz 2 yılda gerçekleştirdikleri hizmetler değerlendirmeye alınacak, önümüzdeki 3 yılda gerçekleştirilecek inovatif projeler üzerinde çalışma yapılacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.