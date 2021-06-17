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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rehber öğretmenler, HKÜ Psikoloji Çözümleri Semineri'nde buluştu

İHA

Rehber öğretmenler, HKÜ Psikoloji Çözümleri Semineri'nde buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Psikoloji Bölümü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Psikoloji Çözümleri” seminerlerinin dokuzuncusu bu yıl “Zor Zamanlarda Güçlü Olmak” teması ile gerçekleştirildi.
HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi’nde (Amfitoryum) pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen programa HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder, HKÜ Mütevelli Heyeti Danışmanı Dt. Songül Kalyoncu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ile birlikte Gaziantep ve çevre illerden gelen İl Milli Eğitim Müdürleri ve yaklaşık 500 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni katıldı.

“Gençlerimizi doğru yönlendirmemiz gerekiyor”
Programın açılış konuşmasını yapan ve korona virüs pandemisi süresince yüz yüze eğitimden hiçbir şekilde ödün vermeden çevrimiçi ile harmanlanmış hibrit bir modelle eğitimöğretim süreçlerine devam ettiklerini ifade eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda PDR öğretmenleri büyük sorumluluklar üstleniyorlar. Şu anda burada tribünlerde oturan genç PDR öğretmenlerimizin, gençlerimiz ile etkin iletişim kurarak onları doğru mesleklere de yönlendirdiğinden eminim. Biz de tüm öğrencilere hayallerinin peşinden gitmeleri için tavsiyelerde bulunuyor ve yönlendiriyoruz. Lakin hayal kırıklıklarının yaşanmaması için de gerekli tedbirlerin alınmasını her daim öneriyoruz. Hiç kuşkusuz, hayallerin de alternatifi olmalı. HKÜ olarak, yaptığımız çalışmalarla yükseköğretim sisteminde ‘örnek’ olmak istiyoruz. Üniversitemizde mevcut bulunan 27 ön lisans ve lisans programına, bu yıl Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, ‘Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri’ ile ‘İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü’ programlarımızı ekledik. Diğer tüm programlarımızda olduğu gibi bu 5 yeni programımızda da iddialıyız. Bugün dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz ‘Psikoloji Çözümleri’ etkinliğimizde alanında uzman birbirinden değerli konuşmacılarımız deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Psikoloji Bölüm Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Bu dönem, bizim için milat olabilir”
Seminerde, ‘Zor Zamanlarda Mesleğimizden Güç Almak' konusunu ele alan HKÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç, "Bu konuyu önemsiyorum çünkü zor bir zamandan geçtik. Pandemi bizi öğrencilerimizden, okulumuzdan uzak tuttu. Hayallerimizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi zorlaştırdı. Belirsizlik zamanı oldu. Herkes gibi biz de kaygılandık, biz de zorlandık. 1,5 yıl zor geçti ama büyük resme baktığımızda en son küresel hastalık bu çeşit bir pandemi 100 yıl önce 'İspanyol Gribi' adıyla olmuş. Bu grip birinci dünya savaşının bitmesine sebep olacak kadar ülkeleri, insanları, toplumları etkilemiş. İnsanlar hastalığın ne olduğunu, nasıl bulaştığını, tedavisini bilmiyorlar. Bir sürü belirsizlik içerisinde bu hastalığı atlatmışlar. Büyük resme baktığımız zaman, biz çok daha iyiyiz. Hastalığın ne olduğunu, nasıl bulaştığını, artışını, azalışını biliyoruz. Bu anlamda avantajlıyız. Bu dönem önemli bir dönem, çünkü insanoğlu bir milat, yeni bir başlangıç istiyor. O yüzden hayatımızı değiştirme anlamında bu dönem bizim için yeni bir başlangıç, bir milat olabilir. Mesela, biz bazı şeyleri çok bazılarını az yapıyoruz. Mesela çok şeyi az biliyoruz. Bu anlamda, ‘az şeyi çok bilmek’ noktası bir milat olabilir. Çok şey yapıyoruz, ama az yapıyoruz. Çok konuda bir şeyler yapacağımıza, az konuda, ya da bir kaç işte uzmanlaşsak bizler için bu daha iyi olur. Son olarak çok şey istiyoruz ama her şeyi az istiyoruz. Az şeyi çok istesek aslında ona ulaşmamız da kolay olur ve bu bizim için de çok iyi olur" diye konuştu.

Seminerin devamında Klinik Psikolog Gülce Nur Dinçer 'Zor Zamanlarda Çocukları Güçlendirmek', Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak 'Zor Zamanlarda Ergenleri ve Gençleri Güçlendirmek', Klinik Psikolog Eren Murat Dinçer ise 'Zor Zamanlarda Kendimizi Güçlendirmek' konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Öğleden önce ve sonra olmak üzere iki seansta yapılan ve tüm gün süren seminerin sonunda sunumlarını yapan klinik psikolog ve öğretim üyelerine plaket takdim edildi.

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