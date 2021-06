164 ülkenin sofrasına hububat ve bakliyat Güneydoğu’dan Güneydoğulu ihracatçılar en fazla makarna, un ve bitkisel yağlar ihracatı gerçekleştirdi 2021 yılının ilk 5 ayında Güneydoğu’dan 977 milyon 502 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Mahsum Altunkaya başkanlığında toplanarak, gündemi değerlendirdi.

2021 yılının ilk beş ayına ait ihracat rakamlarının yanı sıra sektörün sorunlarının da masaya yatırıldığı toplantının ardından bir değerlendirme yapan Başkan Mahsum Altunkaya, 2020 yılı gibi 2021 yılının da dünya genelinde birçok sektör için zorlu bir yıl olduğunu, yaşanan pandemi nedeniyle hammadde fiyatlarındaki artışın yanı sıra uluslararası nakliye sorunlarının da devam ettiğini ama her şeye rağmen ihracatçıların en iyiyi başarmak ve hedefleri yakalamak adına var güçleriyle çalıştığını ifade etti. Altunkaya, 2021 Mayıs ayında Güneydoğu’dan bir önceki yıla oranla yüzde 16’lık artışla 186 milyon 367 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, OcakMayıs 2021 dönemini kapsayan beş aylık süreçte ise bir önceki döneme oranla yüzde 15.6’lık artışla 977 milyon 502 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade ederek, ihracatçıları kutladı.



164 ülke sofrasına hububat bakliyat Güneydoğu’dan

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu’dan dünyanın 164 ülkesine hububat ve bakliyat ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini, bu ürünler arasında en fazla bu ülkelere makarna, buğday unu, bitkisel yağlar, bisküvipasta, kakaolu mamuller, margarin, irmik, şeker ve şekerli mamuller, yağlı tohumlar, bulgur, çeşitli yemler, mercimek, nohut, baharatlar, zeytinyağı ve türevleriyle fasulye ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.



Ortadoğu Güneydoğulu ihracatçıların gözdesi

Başkan Altunkaya ülke grupları bazında değerlendirildiğinde Güneydoğu’dan ihracatın en fazla Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirildiğini, ikinci sırada Afrika, üçüncü sırada Amerika ülkelerinin yer aldığını da ifade ederek ülke bazlı ihracatta ise 2021 yılının ilk 5 ayında 315 milyon 118 bin dolarlık ihracatla Irak’ın ilk sırada yer aldığını, 94 milyon 069 bin dolarlık ihracatla ikinci sırayı Suriye’nin, üçüncü sırayı ise 45 milyon 964 bin dolarlık ihracatla Venezuella’nın aldığını sözlerine ekledi.



Üretimden ihracata her kademede eğitimli insan iş gücü

Pandemiyle birlikte alınan önlemlerin ticaretin de kurallarını değiştirdiğine dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, ihracat ve uluslararası ticarette de pandemiyle birlikte kuralların yeniden belirlendiğini, global markalaşmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını, markalaşmanın ürünlere olan güveni arttırdığını, e ihracat sistemiyle ihracat hızının arttığını ifade ederek, bölge ihracatçısının yeni sistemde daha etkin rol alabilmesi için birlik olarak eğitim öncelikli her türlü projeyi desteklediklerini sözlerine ekledi. Eğitimin üretimin her safhasında çalışanlar için büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Başkan Altunkaya, üretimden ihracata kadar olan bütün süreçlerde eğitimli insan iş gücünün daha nitelikli hale gelebilmesi yönündeki önemli adımları atmaya devam edeceklerini de ifade etti.

