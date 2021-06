Rektör Dağlı’dan ‘Babalar Günü’ mesajı Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Çocukluğumuzun ilk kahramanları, yetişkinliğimizin koca çınarları babalarımızın günü kutlu olsun”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Çocukluğumuzun ilk kahramanları, yetişkinliğimizin koca çınarları babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun”dedi.

Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, evlatları için her türlü fedakarlığı yapan, ailesinin birlik ve bütünlüğünü korumak amacıyla çabalayan, varlığıyla daima güç veren kıymetli babaların her adımında çocuklarının en büyük destekçisi olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu sözlere yer verdi: “Yaşımız kaç olursa olsun daima akıl danıştığımız, bilgisi ve tecrübesiyle yolumuzu aydınlatan, yaşam rehberimiz babalarımızın izinden yürümek ve emeklerinin karşılığını vermek evlat olarak hepimizin görevidir. Bu vesileyle evlatları için her türlü fedakarlığa katlanan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, hürmetlerimi sunuyorum.”

