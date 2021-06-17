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Duygu Delen'in annesi: Mehmet Kaplan'a verilen ev hapsi ödül gibi oldu

DHA

Duygu Delen'in annesi: Mehmet Kaplan'a verilen ev hapsi ödül gibi oldu


Kadir GÜNEŞ-Mustafa KANLI-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in annesi Şenel Delen, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan kızının erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, dün görülen duruşmada ev hapsiyle tahliye edilmesine tepki gösterdi. Şenel Delen, verilen karar ile kızının ikinci kez öldürüldüğünü belirterek, "Mehmet Kaplan'a verilen ev hapsi kararı kendisine ödül gibi oldu'' dedi.
Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın dün görülen 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.
BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI İNCELENİYOR
Mahkeme kararı sonrası tutuklu sanık Mehmet Kaplan, gece saatlerinde cezaevinden tahliye edilerek bildirdiği adreste ev hapsi cezasını çekmeye başladı. Dün gece saatlerinde ise Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına itiraz etti. Savcılığın itirazının ardından görevlendirilen 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı incelediği ve önümüzdeki hafta içerisinde sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsinin yeterli olup olmadığı ve yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağına karar vereceği belirtildi.
'KIZIMI BİR KEZ DAHA ÖLDÜRDÜLER'
Ev hapsiyle tahliye edilen Mehmet Kaplan'ın serbest kalmasının ardından Duygu Delen'in annesi Şenel Delen, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Mahkemenin kararının kendilerini çok üzdüğünü belirten acılı anne, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanından yardım beklediklerini söyledi. Savcılığın itirazı sonrasında Mehmet Kaplan'ın yeniden tutuklanmasını beklediklerini ve dün verilen karar ile kızının ikinci kez öldürüldüğünü dile getiren Şenel Delen, şöyle konuştu:
''Daha önce de bir cinayet işleyen ve reşit olmayan kızımı öldüren Mehmet Kaplan, dosyada hiçbir değişiklik olmadan nasıl olur da serbest bırakılabilir? Bizi bir kere daha öldürdüler, kızımı bir kez daha öldürdüler. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Bu işi çözse çözse onlar çözer. Onlardan yardım bekliyorum. Çok kötü olduğum için birkaç duruşmaya çıkamadım. Psikolojik tedavi görüyorum ve adaletin sağlanmasını istiyorum. Pazartesi günü hukukçularımızla, adliye önünde açıklama yapacağız. Verilen karara savcılık da itiraz etti. Biz de bu itiraz kararını doğru buluyoruz. Zaten ev hapsine çarptırılmak ona ödül gibi oldu. Umarım en kısa zamanda tekrar içeriye girer. Tekrar adalet yerini bulur.''
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Mustafa KANLI,Ahmet ATMACA
2021-06-17 18:06:54

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