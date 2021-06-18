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Fadıloğlu’nu duygulandıran buluşma Fadıloğlu, duyduğu memnuniyeti dile getirdi

İHA

Fadıloğlu’nu duygulandıran buluşma Fadıloğlu, duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan Emel Kayadelen ve kızları Nisanur ile İlayda, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret ederek, Babalar Günü’nü kutladılar.
Fadıloğlu’na çiçek ve Allah lafzı tablo hediye eden Nisanur ve İlayda, kendilerine vermiş olduğu her türlü destekten dolayı Başkan Fadıloğlu’na teşekkürler ettiler.
Her seferinde yetim çocuklar ve annelerini evlerinde ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu kez ev sahibi oldu. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi’nden faydalanan Emel Kayadelen, kızları Nisanur ve İlayda ile birlikte Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun konuğu oldu. Babalar Günü münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarete, Nisanur ile İlayda, Başkan Fadıloğlu’nun babalar gününü tebrik etti.
“Gösterdiği babalık tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum”
Ziyaret sonrası konuşan Emel Kayadelen, “Babalar Günü nedeniyle bugün Başkanımızı ziyaret ederek, kendisinin Babalar Günü’nü kutladık. Sağ olsun Başkanımız, bizleri makamında kabul etti. Başkanımıza, bize yapmış olduğu her türlü yardımlardan, çocuklarıma gösterdiği yakın, sıcak ve babalık tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
“Başkanımızın, babalar günü’nü yürekten kutluyorum”
Ziyaretin ardından konuşan Nisanur Kayadelen, “Bugün, Başkanımızı ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladık. Bize yapmış olduğu her türlü yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımızın, Babalar Gününü yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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