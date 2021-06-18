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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taş kırmada ağrısız ve güvenilir yöntem, şok dalga tedavisi

İHA

Taş kırmada ağrısız ve güvenilir yöntem, şok dalga tedavisi

Medical Park Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Solakhan böbrek taşından kurtulmak için en etkili yöntemin ESWL (Şok dalga litotripsi) olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Solakhan, ESWL (Şok dalga litotripsi), hem ağrısız hem de sağlıklı bir tedavi fırsatı sunduğu için hastaların bu yönteme oldukça rağbet gösterdiğini belirterek, bu şekilde hastaların böbrek taşı ağrılarından kolaylıkla kurtulabileceklerinin altını çizdi.
ESWL hakkında merak edilenleri açıklayan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Solakhan, “ESWL (Şok dalga litotripsi) yüksek frekanslı ses dalgalarını dış bir kaynaktan (vücudun dışından) göndererek böbrek taşını küçük parçalara ayırıp idrar yollarından düşmesini sağlamaya yarar. Bu yöntem en güvenilir ve girişim gerektirmeyen taş tedavi yöntemidir. Taşların tamamen temizlenmesi için birden fazla seans gerektirebilir. Sonuçlar hastanın kilosu, taşın büyüklüğü ve istenmeyen böbrek anatomisinden etkilenebilmektedir. Böbreğin yapısı ve fonksiyonuna bağlı olarak taş dökülmesi etkilenebilmektedir'' dedi.
ESWL tedavisinin çoğunlukla sedasyon veya genel anestezi gerektirmeyen bir yöntem olduğuna işaret eden Doç. Dr. Solakhan, ”Herhangi bir ön hazırlık gerektirmemekle beraber kan sulandırıcı ilaçlar (warfarin, aspirin, clopidogrel vb.) işlemden 57 gün önce kesilmelidir. ESWL eğer sedasyon veya genel anestezi altında uygulanacak ise, tedavi öncesi 6 saat yemeiçme (su da dahil olmak üzere) olmamalıdır. Herhangi başka bir hastalık nedeniyle düzenli kullanılan ilaçlar sadece bir yudum su ile alınabilir, bu duruma istisna olarak kan sulandırıcı ajanlar (warfarin, aspirin, clopidogrel v.b.) alınmamalıdır. Bu gibi ilaçların işlemden 57 gün önce alımı durdurulmalıdır.” şeklinde konuştu.
ESWL seansından yaklaşık 30 dakika önce hastaya güçlü bir ağrı kesici ilaç verilerek ardından seansa alındığını belirten Doç. Dr. Solakhan, sözlerini şöyle sürdürdü: ”İşlem gerek duyulursa sedasyon altında da yapılabilir. Bu durumda hastanın taşı ağrısız bir uyku halinde iken kırılmaktadır. ESWL cihazının su dolu çanağında üretilen yüksek frekanslı ses dalgaları çanağın tepesinde bulunan ve vücudunuza temas eden bir balon sayesinde vücuda intikal ettirilir ve hedeflenen taşa iletilir. İşlem sırasında taşın yerini belirlemek ve taş kırma işleminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla aralıklı görüntüleme yapılır’’ ifadelerini kullandı.
ESWL tedavisinin son derece güvenli bir işlem olarak nitelendirildiğini dile getiren Doç. Dr. Solakhan tedavi sırasında uygulanan özgül komplikasyonları ise şöyle sıraladı: “Taş parçalarının yolda ilerlemesine bağlı ağrı, taş parçalarının tıkanıklığa yol açacak şekilde idrar akımını azaltması (Bu durumda parçalar rijit üreteroskop ile temizlenebilir veya J Uçlu Tüp yerleştirilebilir, bazı durumlarda taş kırılmasına rağmen dökülmeyebilmektedir. Son olarak da enfeksiyon ve kanama tedavi sırasında uygulanan özgül komplikasyonlardır.”
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Solakhan ESWL işleminin hamilelik, kanama bozukluğu ve böbrek enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu ya da böbrek kanseri olma durumunda uygulanamayacağını da belirterek, “Bu işlem sonrasında, taş parçaları idrarda birkaç gün veya hafta içerinde atılır ve hafif bir ağrıya neden olabilir. Bazen, taşların tamamen temizlenmesi için yeniden seans veya nadiren diğer minimal invaziv taş tedavileri gerekebilir. ESWL sonrası idrarınızı süzgeçten geçirerek çıkan taş parçalarınızı analiz için kuru bir kaba koyarak merkezimize getirmeniz uygun olacaktır. Taş parçalarının düşmesine yardım etmek için günlük 810 bardak sıvı almanız gerekir. ESWL seansı sonrası ortalama 7 gün sonra kontrole gelmeniz gerekmektedir. Kontroller taş temizlenene kadar devam etmektedir. ESWL sedasyon veya genel anestezi altında uygulanırsa işlem sonrası en az 24 saat boyunca araç kullanmamanız gerekmektedir. Taşın temizlenmesini takiben kontrol polikliniğimizde belli aralarla (3, 6 ve 12 aylık aralıklarla) takipleriniz devam edecektir” diye konuştu.

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