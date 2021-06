Tahmazoğlu’ndan eğitime bir destek daha

Şahinbey Belediyesi gençlerin daha rahat spor yapabilmeleri için Emine Fevzi Uslu İlkokuluna yaptığı halı sahayı hizmete açtı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ederken Emine Fevzi Uslu İlkokuluna yaptığı halı sahanın açılışını gerçekleştirdikten sonra öğrencilerle penaltı atışı yaparak masa tenisi oynadı.

“Gençlerimiz için seferber oluyoruz”

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey İlçesi’nde başarılı ve mutlu çocukların olmasını istediklerini belirterek, “Şahinbey Türkiye’nin en büyük İlçelerinden ve tüm sorunlarına çok güçlü paydaşlarıyla çözümler üreten bir ilçe. Özellikle Şahinbey Belediyesi çocuğun hayata gelişinden, eğitim hayatına başladığı ilk andan ortaokul ve liseye kadar hayatın tüm alanlarına dokunuyor. Şahinbey’deki çocuklarımızın akademik olarak LGS’de daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Eğitimin veli, okul ve öğretmen olmak üzere üç ayağı var. Bu noktada özellikle velilerimizin çocuklarına sahip çıkmaları gerekiyor. Bizler kamu olarak çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyoruz. Şahinbey’de mutlu çocukların olmasını istiyoruz. Mutlu olan çocuğun öğreneceğine ve başarılı olacağına inanıyoruz. Eğitimde ve spor faaliyetlerinde başarılı bir nesil hayal ediyoruz ve bu hayalimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu tesislerimizin açılışına vesile olan kıymetli Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitime yatırımlarımız devam edecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, “Akkent Mahallesi bizim kurduğumuz ve çocuğumuz gibi olan hızla büyüyen, gelişen bir mahallemiz. Akkent Mahallemize iki tane okul, spor köyü, bir tane yurt, taziye evleri, pazaryeri, cami ve parkların yanı sıra Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ni yaptık. Ayrıca 40 bin metrekare inşaat alanı olan kütüphanede Akkent Mahallemizde olacak. Okullarımıza spor alanları ve halı sahalar yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bu hizmetleri yaparsak Şehirler kalkınır ve gençlerimizin önü açılır. Eğitim alanında 5 okul yaptık. İki okulumuzun da inşaatı devam ediyor. Onları da tamamladığımızda yaptığımız okul sayısı 7 olacak. Bunların yanı sıra öğrencilerimize ana sınıfından başlayarak yıllardan beri eğitim malzemeleri veriyoruz. Anasınıfı ve İlkokul öğrencilerimizin tamamına sağlıklı beslenmeleri için beslenme kabı dağıttık. Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin tamamına spor ayakkabısı dağıtmaya devam ediyoruz. Okullarımıza Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığımız protokol çerçevesinde 60 tane Z kütüphanesi yapıyoruz. Bunların yanı sıra pandemi döneminde 51 bin tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız gençlerimizin ve çocuklarımızın önünü açarak gelişimlerini sağlamak. Desteklerinden dolayı Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin’e, Büyükşehir Başkan Vekilimiz Mehmet Berk’e, İl ve İlçe Milli eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Başkanımız ihtiyaç olan tüm okullara destek sağlıyor”

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey Belediyesi’nin eğitimin kalkınması adına her zaman imkan ve destek sağladığını belirterek, “Bu halı saha ilerde belki de Milli Takımımıza kazandırılacak çocukların yetişmesi için önemli bir zemin teşkil edecek. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ‘kaç okulda halı saha ihtiyacı varsa biz onları yapalım’ dedi. Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna ve öğrenci kitlesine sahip olan Şahinbey İlçesi’nde yönetilmesi en zor olan bir ilçeyi Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun sayesinde kolay bir hale getirdik. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.

“Başkanımızın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz”

Emine Fevzi Uslu İlkokulu Okul Müdürü İrfan Bal, Şahinbey Belediyesinin eğitime önemli desteklerde bulunduğunu belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu her zaman eğitimin yanında olduğunu göstermiş desteğini öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize her zaman hissettirmiştir. Okulumuza yapmış olduğu halı sahadan dolayı kendisine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca eğitime destek veren Şahinbey İlçe Kaymakamımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

