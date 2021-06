Rektör Özaydın’dan Şahinbey Belediyesine işbirliği vurgusu

Her şey küçük kızı için! Tam 71 kilo verdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Şahinbey Belediyesi arasında dış ve iç göçle Gaziantep’e gelen göçmenlere yönelik ‘Gelenekten Geleceğe Aktif Yaşlanma’ Projesi Protokolü imzalandı.

GAÜN Senato Odası'nda gerçekleşen protokol, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından imzalandı.

Dış göç ve iç göçle gelmiş nüfusun yaşadığı Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, GAÜN Göç Enstitüsü ile Şahinbey Belediyesi arasında bu minvalde gerçekleştirilecek projenin iki ayağı olacak. İlk aşamada durum tespiti amaçlı sosyal araştırma süreci; ikinci aşama ise sosyal araştırma sonucu elde edilen verilerden hareketle, Şahinbey Belediyesi öncülüğünde uygulama süreci olacak. Proje, toplumumuzun geleneksel sosyalleşme mekânları ve biçimlerini tespit ederek, yerinde yaşlanmayı ve sosyalleşmeyi sağlamak ve yaşlıların yaşadıkları yalnızlaşma süreçlerine gelenekten ilham alarak çözümler üretip hem yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak hem de bilimsel bir rapor hazırlamak amaçlarını taşıyor.

İşbirliklerimizin devamı gelecek

Gaziantep’i sanayi kentine ek olarak bilim, sağlık ve spor kenti yapmak için çabaladıklarını belirten Prof. Dr. Arif Özaydın, “Şahinbey Belediyesi ile şehrin sorunlarına birlikte çözüm bulmak adına işbirliği ve güç birliği yapmak gibi bir niyetimiz var. Bunun için Şahinbey Belediyesi’nden gelecek her türlü işbirliğine peşinen ‘evet’ diyoruz ” dedi.

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Arif Özaydın, kurumlar arası işbirliğinin sosyal sermaye olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi’nden gelecek her türlü işbirliği teklifine peşinen evet diyoruz. Gaziantep’i daha yaşanılır bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin özelikle TEKNOFEST anlamında projelere destek verdikleri için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve yönetimine teşekkür ediyorum. Öğrenciler adına protokolü imzalıyoruz. Umarım buradan ülkemize ve milletimize hayırlı projeler çıkar. Öğrencilerimiz Avrupa’da okumak istiyorlar. Bu durumu eğitime yapacağımız yatırımlarla tersine çevirmeyi amaçlıyoruz. Gaziantep’i sanayi kentine ek olarak bilim, sağlık ve spor kenti yapmak için elimizden geleni yapacağız. Yine yakın bir zamanda spor olimpiyatlarını Gaziantep’te yapmayı hedefliyoruz. Şahinbey Belediyesi’nin vereceği destekleri önemsiyoruz. İki kurum arasında işbirliklerimizin devamı gelecek” şeklinde konuştu.

Bilim, teknoloji ve eğitimi destekliyoruz

Öğrencilerin ufkunun açılması ve bilim ile teknolojiye yatırım açısından Gaziantep Üniversitesi’yle yapılan işbirliği protokolünü önemsediklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise spor, eğitim, sağlık, teknoloji ve eğitim başta olmak üzere insana yapılacak her türlü yatırıma destek vereceklerini ifade etti. Gaziantep Üniversitesi’nin köklü bir üniversite olduğunu, daha önce Gaziantep Üniversitesi’yle birlikte yapılan ortak projeleri olduğunu kaydeden Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak bilim, teknoloji ve eğitimi destekliyoruz. Belki de Türkiye’de gerek okullar gerekse fen liseleri yapmak suretiyleeğitime en fazla destek veren belediyeyiz. Gaziantep’te ilk bilim ve sanat merkezini Şahinbey Belediyesi yaptı. Çocukların okuyabileceği ve ufkunun açılabileceği bir mekân olarak hizmet veriyor. Sanat ve Kongre Merkezi’nde ‘Bilim Şahinbey’i kurduk. Kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin önünü açtık. Gaziantep’teki 30 bin öğretmenimizi ‘Bilim Teknik’ dergisine bir yıllık aboneliğini yaptık. Bilim ve teknoloji alanında okullarımızda atölye ve sınıflar açıyoruz. TEKNOFEST’e katılan öğrencilere destek sağladık. Yine TEKNOFEST’e katılacak öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Sadece üniversite öğrencilerine değil aynı zamanda TEKNOFEST’e katılmak için takım kuran ve katılmak isteyen lise öğrencilerine de destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği hibe programına da sunulan projenin ileriki aşamada Gaziantep ve Türkiye’ye rol modeli olacağı hedeflediklerini belirten GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynel Özlü, “Projenin beş aylık bir hazırlama süreci oldu. Göç Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Karadaş, Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Şükran Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden uzman Sosyolog Hasan Sever’den oluşan ekibin seri toplantıları sonucu meydana geldi. Bu süreçte AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke’nin teşvik edici ve ön açıcı tutumunun büyük faydası oldu. Projede Şahinbey Belediye Başkan yardımcısı Sait Şahin, Hülya Öztaş, Veysel Karkın, Seda Dalgacı ve Mehmet Sayın aktif rol alacak" diye konuştu.

Toplantıya, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin, Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynel Özlü, Göç Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Karadaş ve proje ekibi katıldı.

