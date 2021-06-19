Düğünü bırakıp gelinliğiyle hastaneye koştu

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düğüne giderken araçlarının takla atması sonucu 10 akrabasının yaralandığını duyan gelin ve damat düğünü bırakıp hastaneye koştu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde akrabalarının düğününe giderken araçlarının takla atarak tarlaya uçması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı haber alan gelin Sultan İnce ile damat Mehmet Dönmez düğünü bırakıp hastaneye koştular. En mutlu günlerinde acı haberle yıkılan çift, yakınlarının bütün telkinlerine rağmen kına gecelerini hastanede yaralı akrabalarının yanında geçirdi.

Kaza, İslahiye ilçesi Hasanyök Mahallesi'nde meydana geldi. düğüne giden Uğur Ö. Yönetimindeki 27 AFM 790 Fiat marka hafif ticari araç, virajı alamayınca taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan Uğur Ö., Esra Ö., Dilek Ö, Ayşegül Ö., Eren Yılmaz Ö., Meryem Ö., Nimet Ecrin B., Emre Ö., Ahmet Can B., Zeynep B. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartılarak ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Akrabalarının kaza yaptığını duyan gelin Sultan İnce ve damat Mehmet Dönmez düğün elbiseleriyle İslahiye Devlet Hastanesine koştu.

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