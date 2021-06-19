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Gaziantep'te iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı İskeleden düşen 2 işçi öldü 2 işçi ise ağırlandı

İHA

Gaziantep'te iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı İskeleden düşen 2 işçi öldü 2 işçi ise ağırlandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6 katlı bina inşaatının 5. katında çalışan 4 işçi rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek iskeleden düştü. İşlerden ikisi hayatını kaybederken 2 işçi ise ağır yaralandı.

Olay, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir binanın inşaatında çalışan ve 5. katta iskele üzerinde bulunan iskele rüzgarın etkisiyle sallanarak dengesi bozuldu. Dengesini kaybeden işçiler 5. Kattan yere düştü. İskeleden düşen dört işçiden ikisi ağır yaralanırken, 50 yaşındaki Osman Duman ve 35 yaşındaki yabancı uyruklu Mustafa Emino hayatını kaybetti. Yaralanan Enes Duman (23) ve Muhammet Emino (32) Gaziantep Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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