Fadıloğlu, Ayhan ailesinin üçüz bebek sevincine ortak oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Babalar Günü dolayısıyla ‘Merhaba Bebek’ projesi kapsamında üçüz bebek sahibi olan Ayhan ailesini evlerinde ziyaret etti. Üçüz bebeklere puset ve oyuncak armağan eden Başkan Fadıloğlu, bebeklerin vatana, millete hayırlı evlatlar olarak yetiştirilmelerini temenni etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen Eyüp ile Belma Ayhan çiftinin üçüzleri Musab, Yasir ve Erkam bebekleri evinde ziyaret etti. Babalar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, Ayhan ailesini mutlu etti. Mutluluklarını, Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile paylaşan Eyüp ile Belma Ayhan çifti, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üçüz bebekler için aileye puset ve oyuncak armağan eden Başkan Fadıloğlu, ailenin üçüz bebeklerden önce tek çocukları olan Hafza ile de yakından ilgilendi, oyuncak armağan etti.



“Allah, acılarını göstermesin”

Ziyarette açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Babalar Günü münasebetiyle Eyüp Bey’i ve eşini ziyarete geldik. Fakat bu ziyaret, özel bir ziyaretti. Bir kız evlatları varken, üç bebekle birlikte 4 çocukları oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Allah, acılarını göstermesin. Eyüp Bey’in şahsında tüm babaların, Babalar Günü’nü yürekten kutluyorum. Allah, hepimize hayırlı evlat yetiştirmeyi, hayırlı evlat olmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.



“Başkanımız çok ince düşünceli bir davranış gösterdi”

Ziyaretlerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür eden Baba Eyüp Ayhan, “Başkanımızın bu ziyareti için kendisine çok teşekkür ederiz. Başkanımız çok ince düşünceli bir davranış gösterdi. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Bebeklerimiz ile ilgili iyi dilek ve temennileri için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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