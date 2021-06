Gaziantep'te günlük 35 bin kişi aşılanıyor Gaziantep'te aşılama hız kesmeden devam ediyor Aşı noktaları sayesinde aşılanma süreci hızlandı Vatandaşlar da, sağlıkçılar da aşı çalışmalarından memnun

Korona virüs sürecinde uzun zaman riskli şehirler arasında yer alan Gaziantep’te kentin yoğun bölgelerine kurulan aşı noktaları sayesinde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Günlük ortalama 35 bin kişinin aşılandığı kentte, korona virüs vaka sayısı her geçen gün düşerken, aşılanan kişi sayısı da katlanarak artıyor.

Türkiye genelinde hızlı bir aşılanma kampanyası başlatılırken, Gaziantep’in en kalabalık olan bölgelerinden olan Balıklı Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Karataş Mahallesi ve Binevler Mahallesi'nde aşı noktaları kuruldu. Yoğun bir şekilde aşılanma çalışmaları yapılan aşı noktalarında günlük 250 ila 300 kişi arasında vatandaş aşılanırken, kent genelinde günlük 35 bin vatandaş aşılanıyor. Aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılmasının ardından korona virüs sürecinde uzun süre yüksek riskli şehirler arasında yer alan Gaziantep’te vaka sayıları da her geçen gün azalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 binlik korona virüs tablosuna göre Gaziantep’teki vaka sayısı 51,31’den 37,84’ geriledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Özdemir, kent genelinde günlük 50 bin kişinin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.



“Randevusuz bir şekilde gelerek, aşı olabilmemiz çok iyi oldu”

Aşı noktasına gelerek aşı olan Hasan Aydoğdu isimli vatandaş, randevusuz ve hızlı bir şekilde aşı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Randevusuz bir şekilde gelerek aşı olabilmemiz çok iyi oldu. Randevu almamız baya sıkıntılı oluyordu ve alamıyorduk. Mecburen gelip aşı olacağız hastalık var sonuçta. Aşıdan korkmuyorum çünkü insan kendi çocuğunu dahi kucaklayamıyor. İşten sonra eve gittiğimde, hastalık yüzünden çocuğumu bile kucaklayamıyorum. Herkesin aşı olmasını isterim. Ülkemizde 80 milyondan fazla insan var. Hastalıktan kurtulmak istiyorsak, bu insanların hepsinin aşı olması gerekiyor” dedi.



“Şehrin kalabalık noktalarında, alışveriş merkezlerinde aşı noktaları kurduk”

Gaziantep’in kalabalık olan bölgelerine aşı noktaları kurduklarını ve evden çıkmakta zorluk çeken engelli ve yaşlı bireyler için de evlerine giderek aşılama işlemlerini sürdürdüklerini söyleyen Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Özdemir, “Tüm ülkemizde hızlı bir aşı seferberliği başlatıldı. Biz de Gaziantep ve Şahinbey ilçesi olarak hızlı bir şekilde bu sürece adapte olduk. Vatandaşlarımız hastanelerde ve Aile Sağlık Merkezleri'nde aşı olabiliyordu. Bu yetmez dedik ve biz vatandaşlara aşıları götürmeye ve vatandaşlarla buluşturmaya başladık. Bu amaçla şehrin kalabalık noktalarında, alışveriş merkezlerinde aşı noktaları kurduk. Ayrıca köylere ve şantiyelere giderek vatandaşlarımıza aşılama hizmeti vermeye devam ediyoruz. Şuanda şehrimizin en kalabalık olan Balıklı Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Karataş, Binevler ve AVM’lerde aşılama işlemlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bunun dışında ekiplerimizle evlerden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza da aşılarını evlerine giderek yapıyoruz. Vatandaşlarımızın aşıya ilgisi çok yüksek ve geri dönüşler olumlu. Yaşlıgenç fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız gelerek, randevusuz ve güvenli bir şekilde aşılarını oluyorlar” ifadelerini kullandı.



“Gaziantep’te günlük 35 bin civarında aşılama yapılıyor”

Kent genelinde günlük 35 bin kişinin aşılandığını ve hedeflerinin günlük 50 bin aşılama olduğunu ifade eden Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Özdemir, “Hemen hemen her noktamızda günlük 250 ila 300 kişi arasında aşılama işlemi hizmeti vermekteyiz. Aşılanma hızı olarak Gaziantep’te günlük 35 bin civarında aşılama yapılıyor. Hedefimiz bunu günlük 50 bine çıkarmak. Aşı olma konusunda tereddüt yaşayan vatandaşlarımız aşıyla ilgili bilimsel ve dayanağı olmayan mesnetsiz iddialara inanmasınlar ve güvenli bir şekilde gelerek, aşılarını olsunlar” şeklinde konuştu.



“İnsanlarımız yoğun bir şekilde geliyor çünkü ayaklarına aşıları götürüyoruz”

Aşılanma hızının her geçen gün artarak devam ettiğini söyleyen hemşire Esma Çolak, zor koşula rağmen çalışmaya devam ederek, aşılanma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Normalde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde hemşireydim. Daha sonra görevlendirmeyle filyasyon ekiplerine destek için geldim. Daha sonra da aşı kampanyasında destek için görev yapıyorum. Dün bir köydeydik, bugün buradayız. Yarın belki sizin evinizde olacağız. Bu süreç gerçekten çok zor. Öncelikle bizim açımızdan çok zor ve zor koşullarda çalışıyoruz. Yemek ve bir sürü ihtiyacımızı çok zor koşullarda sağlıyoruz ama bu sürecin aşılması gerekiyor. Bunu da siz ve biz birlikte aşacağız. Biz bir adım attık siz de bu adıma karşılık verin ve aşılanma konusunda birlikte rol alalım. Bu süreci birlikte aşalım. İnsanlarımız yoğun bir şekilde geliyor çünkü ayaklarına aşıları götürüyoruz. Bulundukları, geçtikleri noktalarda bulunuyoruz bu nedenle de insanlarımız çok rahat bir şekilde gelip aşılarını oluyorlar. Hastanelere gitmek ya da randevu almak gibi zorlukları olmadığı için birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Bu süreçte aktif rol oynayan bütün hemşire, sağlıkçı arkadaşlarımız Covid19 ile mücadelede ön safhada yer aldılar. O yüzden hemşirelerimize, doktorlarımıza emeği geçen herkesin emeklerine sağlık. Bakanımızın da bizim için yaptığı açıklamaları için de ona da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

