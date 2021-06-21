Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti

DHA

Duygu Delen'in ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti


Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ailesi, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Kaplan'ın (21) ev hapsiyle tahliyesine avukatları aracılığıyla itiraz ederek, yeniden tutuklanması talebinde bulundu.  
Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın son olarak 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.
Hayatını kaybeden Duygu Delen'in babası Bülent, annesi Şenel Delen ile yakınları ve avukatları Ömer Faruk Akan, öğleden sonra Gaziantep Adliyesine gelerek tahliyeye itiraz için mahkemeye dilekçe sundu.
'TAHLİYE KARARI GERİ ALINSIN'
Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, birden fazla suçlama ile karşı karşıya kalan Mehmet Kaplan'ın tahliye kararının geri alınmasını talep ederek, "Geçen hafta yapılan duruşmada maalesef sanığın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Bu karar dosyanın içeriği ve resmi bilirkişi raporları ile de örtüşmemektedir. Dosyada herhangi bir değişiklik olmadan mahkemenin vermiş olduğu karar ne Türk yargı pratiğine uygundur ne de hukuka uygundur. Biz birden fazla suçlama ile karşı karşıya kalan bu sanığa dair verilen tahliye kararının geri alınmasını talip ediyoruz" dedi.
'VERİLEN KARAR İLE BİZİ BİR KERE DAHA ÖLDÜRDÜLER' 
Duygu'nun annesi Şenel Delen de  ''Çocuğum için adalet istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu verilen karar ile bizi bir kere daha öldürdüler, daha kaç kere öldürecekler. Bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin. Bu çocuk serbest kaldığı sürece cinayetin ardı arkası kesilmeyecektir. Benim çocuğumu toprağa verip kendi evinde yan gelip yatamaz. Ev hapsi demek benim gözümde serbest demektir. Orada kendisi keyfini süremez. Ev hapsi ona bir ödül demektir" dedi.
Tahliye kararına çok şaşırdıklarını belirten baba Bülent Delen de  ''Tahliyeyi duyduğumuzda çok şaşırdık. Biz ikinci bir şoku yaşadık. Ben adaletimize güveniyorum. Verilen kararın ardından kendimi çok kötü hissettim " dedi.
Aile ve avukat açıklamanın ardından adliyeye girerek üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesini sundu.
Öte yandan Mehmet Kaplan'ın tahliyesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının da yaptığı itirazın 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince görüşüldüğü ve henüz karara bağlanmadığı öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-06-21 16:39:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te süt kamyoneti ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Sevilen Mahkeme Başkanı Yılmaz'a duygulu veda
YEREL HABERLER Sevilen Mahkeme Başkanı Yılmaz'a duygulu veda
Duygu Delen’in annesi: “Adalet yerini bulsun ki başka Duygular ölmesin” Duygu Delen'in ailesi, sanığın 'ev hapsi' ile tahliyesi kararına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Duygu Delen’in annesi: “Adalet yerini bulsun ki başka ...
Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da
YEREL HABERLER Doğan Erdoğan Gaziantep FK'da
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Büyükşehir, Ordu Caddesi’nin asfaltını yeniledi
YEREL HABERLER Büyükşehir, Ordu Caddesi’nin asfaltını yeniledi
Gaziantep'te günlük 35 bin kişi aşılanıyor Gaziantep'te aşılama hız kesmeden devam ediyor Aşı noktaları sayesinde aşılanma süreci hızlandı Vatandaşlar da, sağlıkçılar da aşı çalışmalarından memnun
YEREL HABERLER Gaziantep'te günlük 35 bin kişi ...
11 aylık bebek annesi emzirdiği esnada öldü
YEREL HABERLER 11 aylık bebek annesi emzirdiği esnada öldü
Annesi emzirirken nefessiz kalan Mehmet Efe bebek, öldü
YEREL HABERLER Annesi emzirirken nefessiz kalan Mehmet Efe bebek, ...
Büyükşehir, "Öğrenen Mahalleler Bilinçli Aileler" eğitimleri verecek
YEREL HABERLER Büyükşehir, "Öğrenen Mahalleler Bilinçli Aileler" ...
Gençlerden Başkan Fadıloğlu’na teşekkür Parkur mülakatlarında yüzde 90’nın üzerinde başarı
YEREL HABERLER Gençlerden Başkan Fadıloğlu’na teşekkür Parkur ...
Türkiye’nin yaptığı El-Bab Hastanesi yılda 230 bin hastaya şifa kapısı oluyor El Bab Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Şahbaz: “Günde bin hasta kabul ediyoruz” “112’de 83 personel, 14 ambulans çalışıyor” “Sağlık çalışanları dahil bin 750 kişi aşılandı” “230 korona virüslü hastaya müdahale ettik”
YEREL HABERLER Türkiye’nin yaptığı El-Bab Hastanesi yılda 230 bin ...
Araban'da 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Araban'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Şahinbey’den Geylani Mahallesi’ne dev tesis
YEREL HABERLER Şahinbey’den Geylani Mahallesi’ne dev tesis
Büyükşehir’den “Babalar Günü” sürprizi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Babalar Günü” sürprizi
İslahiye’de anız yangını az kalsın fabrikayı yok ediyordu
YEREL HABERLER İslahiye’de anız yangını az kalsın fabrikayı yok ...
Üniversite öğrencisinden sokak hayvanlarına özel barınak
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisinden sokak hayvanlarına özel ...
GGC Başkanı İbrahim Ay’dan Kılıçdaroğlu’na yerel basın dosyası
YEREL HABERLER GGC Başkanı İbrahim Ay’dan Kılıçdaroğlu’na yerel ...
Fadıloğlu, Ayhan ailesinin üçüz bebek sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Fadıloğlu, Ayhan ailesinin üçüz bebek sevincine ortak ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu: “HDP Genel Başkanı ‘İttifak yapmayacağız’ dedi” CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu: “HDP ...
Kılıçdaroğlu: Erken seçim istiyoruz
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Erken seçim istiyoruz
Beyaz eşya hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Beyaz eşya hırsızları yakalandı
Kılıç, babalar gününü kutladı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “Babalarımız maddi ve manevi rehberlerimizdir”
YEREL HABERLER Kılıç, babalar gününü kutladı Oğuzeli Belediye ...
Suriyeli sığınmacıların yüzde 65’i ülkesine dönmek istiyor Akademisyenler Suriyelilerle ilgili en geniş çaplı araştırmaya imza attı 20 bin kişiyle görüşülerek hazırlandı: “Gaziantep’teki Suriyeliler”
YEREL HABERLER Suriyeli sığınmacıların yüzde 65’i ülkesine dönmek ...