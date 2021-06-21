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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskender Pala "Medeniyet Akademisi Zoom Söyleşileri"nde gençlerle buluştu

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri, pandemi şartları nedeni ile yeni formatta "Medeniyet Akademisi Zoom Söyleşileri" olarak başladı. Programın ilk konuğu ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala oldu.

İskender Pala "Medeniyet Akademisi Zoom Söyleşileri"nde gençlerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri, pandemi şartları nedeni ile yeni formatta “Medeniyet Akademisi Zoom Söyleşileri” olarak başladı. Programın ilk konuğu ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala oldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı’nca hazırlanan Medeniyet Söyleşileri, pandemi nedeniyle “Medeniyet Akademisi Zoom Söyleşileri” ile çevrimiçi olarak devam ediyor. Zoom söyleşilerin ilki Şah ve Sultan, OD, Efsane kitaplarının yazarı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı söyleşi çevrimiçi olarak yayınlandı.
Peygamber Efendimizin sevgisi üzerine yapılan söyleşide Prof. Dr. İskender Pala, Türk Medeniyeti’nde bu konu üzerine verilen eserlerin genel özellikleri, diğer medeniyetlere göre farkları gibi konulara değindi. Öte yandan Pala, değişen şartlar neticesinde sanat ve kültür için yapılması gereken yatırım ile çalışmaların niteliği konusunda görüşlerini iletirken, gençlere tavsiyelerde bulundu, Peygamber Efendimizin mesajının bu çağa nasıl taşıması gerektiği konusunda gençlerin düşünmeye ve fikir üretmeye davet etti. Söyleşi de ayrıca Prof. Dr. İskender Pala kültür ve sanata yaptığı yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti. Programın sonunda Pala, gençlerin sorularını içtenlikle yanıtladı.

"İyi insan yetiştirmek"
Medeniyet Akademisi Zoom Söyleşileri’nin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yoğun programına rağmen zaman ayırdığı için Prof. Dr. İskender Pala’ya teşekkür ederek, “Biz şunu gördük ki altyapı belediyeciliği 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber hizmet belediyeciliğine dönüştü. Sosyal belediyecilik, özellikle yetim, yoksul, mağdur, muhtaç için yükselen bir değer oldu. Çocuk, engelli, aile dostu bir şehir olmak için çok büyük gayretler gösterdik. Kültürel belediyecilikte önemli konularda, önemli çalışmalar yaptık. Hanlar, hamamlar ve kültüre dair ne kadar çalışma varsa hepsini restore ettirip yaşanır bir hale çevirdik, taşına toprağına sahip çıktık. Fakat kültürel belediyecilikte en önemli şey insan yetiştirmek. Beşeri sermaye ve kültür insanlarımızın sayısını çoğaltmak gerekli. Bunun için gençleri bu konuda odaklayarak, uzmanlaştırmalıyız ve geleceğe bu konuda önemli bir miras bırakmayı amaçlamalıyız. Bugün dünyada sosyal adalet, sosyal barış istediğimiz manada gitmiyor ve medeniyet kodlarımıza dönüldüğünde bunlar çözülecekse hemen bu kodlarımızı gençlerimize iyi anlatmamız gerekiyor. Özellikle Sevgili Peygamberimizin hayatını ve ahlakı gibi bir güç var elimizde. Medeniyet Akademisi, bu anlatma ihtiyacını gördü. Bizim amacımız tek başına matematik, kimya, fizik değil iyi insan yetiştirmek, iyilikte yarışma. İyi insan konusunda ise erdemli topluma gitme bu toplumun altlığını oluşturma. Bunun için her bir gencimizle gidilmesi gereken yol, sizin gibi kültür, marka insanlarının gençlerimize söyleyeceği çok söz var. Gençlerimizin sizin baktığınız yerden bakarak bu güzel ahlak ve hedefleri sürdürülebilir yapması gerek” diye konuştu.

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