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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’den öğrencilere karne hediyesi

İHA

Şahinbey’den öğrencilere karne hediyesi

Şahinbey Belediyesi bu yıl da öğrencileri ödüllendirip karne hediyesi olarak spor ayakkabısı veriyor. Beş yıldır öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı dağıtan Şahinbey Belediyesi, bu yıl ki dağıtımıyla birlikte öğrencilere toplamda 695 bin 800 adet spor ayakkabısı hediye etmiş olacak.
Şahinbey Belediyesi karne döneminin gelmesiyle birlikte öğrencilere spor ayakkabısı hediye etme geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Bu yıl 150 bin öğrenciye spor ayakkabısı dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önceki dört yıl boyunca 545 bin 800 adet spor ayakkabısı hediye etmişti.

“Daima öğrencilerimizin yanındayız”
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin her zaman spor yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, “Şahinbey Belediyesi olarak beş yıldan bu yana gençlerimize karne hediyesi olarak spor ayakkabısı vermeye devam ediyoruz. Bu yıl da yine karne hediyesi olarak verdiğimiz spor ayakkabısı dağıtımına başladık. Dağıtımına başladığımız ayakkabılarla birlikte 695 bin 800 adet spor ayakkabısını gençlerimize hediye etmiş olduk. Amacımız gençlere spor ayakkabısı hediye ederek, gençlerimizin spor yapmasını sağlamak. Böylelikle gençlerimizin obeziteden uzak kalıp yaz tatillerini sporla geçirmesini sağlıyoruz. Ayakkabılarımız son derece kaliteli. Öğrencilerimize numara ve renk seçme imkanı sunuyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak sadece spor ayakkabısı değil eşofman takımı, forma, bisiklet, futbol, basketbol, voleybol topları hediye ediyoruz. Gençlerimizin 724 spor yapmalarını istiyoruz. Gençlerimiz hem pandemi de, hem de okul döneminde yoruldular. Onlara iyi bir yaz tatili diliyorum” dedi.

“Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz”
Şahinbey Belediyesi’nin dağıtmış olduğu spor ayakkabılarından alan öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Yıllardır Şahinbey Belediyesi’nden karne hediyesi olarak spor ayakkabısı alıyoruz. Başkanımız bizi eğitimden spora her alanda destekliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Çocuklarına ayakkabı almaya gelen vatandaşlar ise yapılan uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirterek, “Sadece spor ayakkabısı değil Şahinbey Belediyemizin birçok hizmetinden faydalandık. Çocuklarımıza kitaplar, boyama setleri, bisiklet, futbol, basketbol ve voleybol topları hediye edildi. Yıllardır da spor ayakkabısı alıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

24 ayrı noktada dağıtım yapılacak
Şahinbey Belediyesi öğrencilere ve velilere büyük kolaylık sağlayarak spor ayakkabısı dağıtımını 24 ayrı noktada randevu ile gerçekleştirecek. Randevular Şahinbey Belediyesi internet sitesi üzerinden alınabilecek. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nin yanı sıra Akkent Spor Köyü, Yaşar Torun Gençlik Merkezi, Kurban Baba Gençlik Merkezi, Karataş Kültür Merkezi, Selçuklu Gençlik Merkezi, Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi, Şahinbey Spor ve Eğitim Merkezi, Beydili Hatice Belgin Sosyal Tesisi, Selahaddin Eyyubi Sosyal Tesisi, Boyacı Sosyal Tesisi, Binevler Sosyal Tesisi, Dumlu Pınar Sosyal Tesisi, Yunus Emre Sosyal Tesisi, Bozoklar Sosyal Tesisi, Mehmet Akif Sosyal Tesisi, Şehit Polis Taner Cinpolat Sosyal Tesisi, Aydınbaba Sosyal Tesisi, Adil Özberk Sosyal Tesisi, Akkent Spor Köyü, Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi ve Burç Sosyal Tesisi’nde dağıtımlarını gerçekleştirecek.

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