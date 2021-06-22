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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nurdağı'nda 35 dönüm ekili buğday yandı

DHA

Nurdağı'nda 35 dönüm ekili buğday yandı


Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında 35 dönüm ekili buğday küle döndü.
Şatırhöyük Mahallesi´nde buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, mahalledeki çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 35 dönüm buğday ekili alan yandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2021-06-22 13:51:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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