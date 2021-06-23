Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden gözaltında



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Duygu Delen´in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklu yargılanırken geçen hafta 'ev hapsi' şartıyla tahliye edilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan (21), başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alındı. Kaplan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ve mahkeme kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Batıkent Mahallesi'nde, geçen yıl 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiği iddiası üzerine gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Kamuoyunda tepkiye yol açan tahliye kararına; aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen pazartesi günü ise Duygu Delen'in ailesi itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dün akşam saatlerinde mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, Mehmet Kaplan'ın tekrar tutuklanmasına yönelik karar verdi.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Kararın tebliğ edilmesinin ardından harekete geçen İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kaplan'ı 'ev hapsi' için bildirdiği adreste yeniden gözaltına aldı. Geceyi emniyette geçiren Kaplan'ın bugün adliyeye sevk edileceği ve mahkemenin verdiği 'yakalama, tutuklama' kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-23 09:34:28



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