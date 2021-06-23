Fatma Şahin, Beştepe’de düzenlenen dokuma atlası sergisine katıldı Sergide kutnu kumaşı büyük ilgi gördü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Türkiye Dokuma Atlası” projesi kapsamında hazırlanan “Dokuma Atlası Sergisi”nin açılış törenine katıldı. Türkiye’nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren sergide kutnu kumaşı, kalitesi ve özellikleriyle büyük ilgi gördü.



Türk kültürünün en önemli el sanatlarından olan dokumanın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen “Türkiye Dokuma Atlası” projesi kapsamında düzenlenen “Dokuma Atlası Sergisi”nin açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Projenin ilk etkinliği olarak gerçekleştirilen serginin açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda gerçekleşti.

Gaziantep’e özgü kutnu kumaşının da içinde bulunduğu 151 çeşit dokuma türünün oluşturulan bölgesel rotalar takip edilerek sergilendiği sergide, koleksiyoner Yusuf İyilik’in koleksiyonundaki Osmanlı kumaşlarından parçaları da yer aldı. Hem özellikleri hem de kalitesiyle ön plana çıkan kutnu kumaşı, ziyaretçilerin ilgisini çekerken, sergide büyük bir alan ayrıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen ve Olgunlaşma Enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası Projesi doğrultusunda yapılan Dokuma Atlası Sergisi, üç ay boyunca haftanın altı günü ziyaret edilebilecek.



Sergi açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ve İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek, iş insanları, sanatçı ve tasarımcılar ile bazı akademisyenler katıldı.

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