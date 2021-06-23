Şehitkamil Belediyesi yerli ve milli teknolojiye önemli katkılar sunuyor Bilim Şehitkamil'de yerli ve milli teknolojiler üretiliyor Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: "Amacımız milli ve yerli kaynakların üst noktalara gelmesidir"

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Hem hizmette hem de eğitim ve teknolojide yatırımlar gerçekleştirerek gönülleri fetheden Şehitkamil Belediyesi, Bilim Şehitkamil'de yerli ve milli teknolojik icatların yapılmasında önemli rol oynuyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu amaçlarının milli ve yerli kaynakların üst noktalara gelmesi olduğunu vurguladı.



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