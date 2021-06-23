Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (2)

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gaziantep'te, Duygu Delen´in balkondan düşüp, öldüğü olaya ilişkin tutuklu yargılanırken, ev hapsi şartıyla tahliye edilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, başsavcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karar yüzüne okundu. Mehmet Kaplan, tekrar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-23 12:20:22



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