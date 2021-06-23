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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (2)

DHA

Duygu Delen'in tahliye edilen erkek arkadaşı yeniden tutuklandı (2)


CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gaziantep'te, Duygu Delen´in balkondan düşüp, öldüğü olaya ilişkin tutuklu yargılanırken, ev hapsi şartıyla tahliye edilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, başsavcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karar yüzüne okundu. Mehmet Kaplan, tekrar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-06-23 12:20:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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