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Gaziantep'te 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi Gaziantep polisi sahte alkol üretim ve satış ağını çökertti

İHA

Gaziantep'te 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi Gaziantep polisi sahte alkol üretim ve satış ağını çökertti

Gaziantep’te sahte alkol üretimi ile satışı yapan kaçakçıların ağı KOM şubenin operasyonlarıyla çökertildi. Son 4 ay içerisinde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler toplam 12 ton etil alkol ele geçirirken, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte kaçak alkole geçit vermiyor. Çalışmalarını bu kapsamda yoğunlaştıran KOM ekipleri, Gaziantep’te son 4 ay içerisinde 12 ton etil alkol ele geçirdi. Kent merkezinde sahte alkol üretimi ve satışı yapan kişileri tespit etmek için düğmeye basan KOM ekipleri, yaptığı operasyonlarla kaçakçıların üretim ve satış ağını da çökertti.

Eş zamanlı şafak operasyonları yapıldı
Gaziantep ile birlikte İstanbul, Kocaeli ve Kilis’i de kapsayan operasyonda kaçak alkol üretimi ile satışına büyük darbe vuruldu. Kentte kaçak alkol satışı yapan adresleri teknik ve fiziki takip sonucunda tek tek tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

12 ton etil alkol, 6 gözaltı
Yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, adreslerde gerçekleştiren aramalarda ise 12 ton etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi ve satışı yapan şahısların ağını çökerten KOM ekipleri, 4 ayda ele geçirdikleri 12 ton etil alkol ile sahte ve kaçak alkolün piyasada yayılmasının önüne geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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