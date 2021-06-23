AK Partili belediye başkanları Külliye'de buluştu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde düzenlenen AK Partili Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda her kademede istişareye, ortak akla ve diyaloğa önem veren bir kadro olarak daha fazla bir araya gelinmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunu unutmadan çalışması son derece önemlidir” dedi.



TBB ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara’da Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde gerçekleştirilen AK Partili Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, yerel yönetimler kapsamında izlenilecek yol haritası mercek altına alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, il ve ilçe belediyeleri çerçevesinde diyaloğun daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, vatandaşların hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmının hala AK Partili belediyeler tarafından yürütüldüğünü ve 19 yıl içerisinde vatandaşın beklentilerinin bu bağlamda artış gösterdiğini söyledi.



"Gönül belediyeciliğini tüm şehirlere yaygınlaştırmamız lazım"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada vatandaşların belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da beklediğini aktararak, “İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmezse bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Gönül belediyeciliği derken biz de işte böyle bir anlayışı kast ediyoruz. Vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz. Belediye Başkanlarımız insanlara canla başla hizmet ederken, güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamalı. Sizlerden, 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. Mütevazı olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum. 2023'e de böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum” diye konuştu.

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